miércoles 1 de octubre 2025

Jadinería

5 plantas ideales para sembrar en octubre y disfrutar de un verano lleno de flores

Octubre es el mes ideal para sumar nuevas especies al jardín, la terraza o el balcón. Con estas cinco plantas fáciles de cuidar vas a disfrutar en verano de flores coloridas, aromáticas y resistentes al calor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
plantas_w862.webp

Octubre es el mes perfecto para darle un aire renovado a tu casa, el balcón o el jardín. Con más horas de sol y temperaturas agradables, este momento del año se convierte en la mejor oportunidad para elegir plantas que florecerán durante todo el verano y llenarán de color cualquier espacio.

Si estás pensando en qué plantar en octubre, existen especies fáciles de cuidar, resistentes al calor y con un gran poder decorativo. Lo mejor es que funcionan tanto en macetas como en canteros, y algunas incluso aportan aroma o atraen mariposas, generando un entorno natural y lleno de vida.

Petunias: clásicas y coloridas

image

Las petunias son un clásico infaltable entre las flores de verano. Vienen en una amplia gama de tonos —del blanco puro al violeta intenso— y se adaptan muy bien a balcones, baños luminosos o patios. Con riego regular y buena exposición al sol, ofrecen flores abundantes durante toda la temporada.

Zinnias: resistentes y de rápido crecimiento

image

Otra gran opción para plantar en octubre son las zinnias. Estas flores soportan muy bien las altas temperaturas y crecen rápido, lo que las hace ideales si buscás resultados visibles en pocas semanas. Sus colores —amarillo, rosa, rojo y naranja— atraen mariposas, sumando aún más vida al jardín.

Verbena: delicada y duradera

image

La verbena es perfecta si querés flores pequeñas agrupadas en racimos que resistan al calor intenso. Solo necesita un suelo bien drenado para mantenerse saludable y florecer durante todo el verano.

Lavanda: aroma y estilo rústico

image

La lavanda es la planta ideal para quienes desean un rincón perfumado y con estética mediterránea. Sus flores lilas aportan elegancia, requieren poco riego y se adaptan muy bien al sol directo.

Caléndula: sencilla y medicinal

image

Por último, la caléndula no solo ilumina con sus flores naranjas y amarillas, sino que también tiene propiedades medicinales muy valoradas. Es fácil de cultivar y agradecida: florece con rapidez y sin demasiadas exigencias.

Cómo transformar tu espacio en octubre

Plantar estas cinco especies en octubre garantiza un verano vibrante, lleno de frescura y color. Con cuidados básicos como riego adecuado y exposición solar, vas a lograr un jardín, balcón o rincón verde que invite a relajarse y disfrutar de la naturaleza al máximo.

