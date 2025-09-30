martes 30 de septiembre 2025

Manos verdes

Un tesoro en el parrillero: cenizas de leña, el gran aliado ecológico para tu jardín

Este subproducto de la combustión se ha consolidado como un valioso tesoro, ya que es un excelente corrector de suelos y fuente de nutrientes esenciales

Por Mario Godoy
La ceniza es todo un tesoro para las plantas del jardín.

Lo que muchos desechan como simple residuo de parrillero o chimenea, es en realidad un poderoso tesoro para el jardín y la agricultura en general: la ceniza de leña. Este subproducto de la combustión, siempre y cuando provenga de madera no tratada químicamente, se ha consolidado como un valioso corrector de suelos y fuente de nutrientes esenciales, promoviendo el crecimiento saludable de las plantas de manera ecológica y económica.

Rica en nutrientes clave

La ceniza de madera es, fundamentalmente, una excelente fuente de potasio (K) y calcio (Ca), dos macronutrientes vitales para el desarrollo vegetal.

  • Potasio: Esencial para la floración y fructificación, el potasio mejora la resistencia de la planta a sequías, heladas y enfermedades, además de regular el uso del agua. Una ceniza de calidad puede tener una proporción considerable de este elemento, superando a muchos fertilizantes comerciales en este aspecto.

  • Calcio: Contribuye a la fortaleza de las paredes celulares y al desarrollo radicular, protegiendo contra la pudrición de la fruta (como la apical en tomates) y la carencia nutricional.

  • Otros Oligoelementos: También aporta fósforo (P) en menor medida, magnesio, azufre y silicio, micronutrientes que complementan el balance nutritivo del suelo.

Dato Importante: La ceniza de maderas duras (como el roble o el haya) tiende a ser más rica en nutrientes que la de maderas blandas (como el pino). Sin embargo, carece de nitrógeno, por lo que debe complementarse con otras fuentes de abono.

El poder de neutralizar la acidez del suelo

Una de las propiedades más destacadas de la ceniza es su capacidad de actuar como corrector de pH. Debido a su naturaleza fuertemente alcalina (básica), es ideal para neutralizar la acidez en suelos ácidos.

En regiones con alta pluviosidad, donde los suelos tienden a ser ácidos, la aplicación moderada de ceniza puede elevar el pH, creando un ambiente más favorable para la mayoría de las plantas de huerto y jardín que prefieren suelos neutros o ligeramente alcalinos.

Precaución: Es fundamental no abusar de la ceniza, especialmente en suelos que ya son alcalinos o para plantas que requieren un pH bajo, conocidas como acidófilas (como azaleas, hortensias azules o arándanos), ya que un exceso puede dañar las plantas e impedir la absorción de otros nutrientes.

Usos versátiles en la lucha contra plagas y hongos

Más allá de sus propiedades como fertilizante, la ceniza de madera es un eficaz recurso en el control de ciertas amenazas para el jardín.

  • Barrera anti-moluscos: Espolvorear un círculo seco y continuo de ceniza alrededor de plantas vulnerables crea una barrera que irrita y deshidrata a babosas y caracoles, impidiendo su paso. La eficacia disminuye si se moja.

  • Fungicida natural: Aplicada directamente sobre hojas y tallos, la ceniza seca ayuda a combatir algunos hongos al resecar y alterar el pH de la superficie de la planta.

  • Cicatrizante para árboles: En forma de pasta, la ceniza puede aplicarse sobre heridas de poda o grietas en los troncos de los árboles, actuando como desinfectante y cicatrizante, previniendo la entrada de patógenos.

Recomendaciones para su aplicación en el jardín

Para maximizar sus beneficios y evitar desequilibrios en el ecosistema del suelo, los expertos sugieren:

  • Usar solo ceniza fría y seca de madera pura sin aditivos, barnices ni acelerantes de encendido.

  • Aplicar con moderación: Una dosis general recomendada es de 2 a 4 kg por cada 10 metros cuadrados, preferiblemente antes de la siembra o durante el final del invierno, mezclándola bien con la capa superficial del suelo.

  • Realizar una prueba de pH: Si tiene dudas sobre la acidez de su suelo, un análisis previo le permitirá determinar la dosis adecuada o si es necesario su uso.

