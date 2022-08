Por más que el tiempo pase, este signo nunca olvida a su ex

Por más que el tiempo pase, un signo siempre está atado a su ex.

En la vida dicen que el tiempo lo cura todo pero para un signo del zodíaco eso no sirve de nada. Es que ellos por más que tengan una nueva pareja, o una familia consolidada, siempre se acordarán de esa persona que los hizo feliz o los marcó. Y nunca olvidarán a ese ex que se les metió hondo en el corazón.

Todos tuvimos ese gran amor que nos marcó. Y según la astrología hay un signo que no lo puede soltar.

Libra

Ellos son muy sentimentales y jamás olvidan a esa persona que les dio mucho amor, con quienes vivieron momentos únicos. Tratan de continuar con sus vidas y pese a que seguramente vuelvan a encontrar a quien los haga felices nunca dejarán de pensar en esa persona que consideran su gran amor.

Virgo y Cáncer, también

Quienes integran el grupo de Virgo suelen recordar toda la vida a ese ex con quien la relación no llegó a buen puerto por diferentes razones. Y pese a que estén en otra historia distinta siempre los recordarán con amor. Serán seres especiales para ellos.

En tanto que Cáncer no se enamora fácilmente pero si lo hace es para toda la vida por más que esa relación no funcione y tenga un punto final. Continuarán buscando quien complemente sus vidas, pero no lo conseguirán, porque para ellos solo existe un amor verdadero en su vida.