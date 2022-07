Cómo te ven los demás, según tu signo del zodíaco

Los nacidos bajo el signo Aries, los demás te ven como una persona muy valiente, una persona que no se achanta con nada. Todo el mundo tiene algún miedo, pero tú, Aries, si los tienes no los muestras. Eres una persona muy impulsiva y eso hace que los demás a veces te vean como una persona un poco agresiva. Eres pura adrenalina y eso todo el mundo de tu alrededor lo sabe. No cambies nunca.

TAURO

Para los de signo Tauro, la imagen que tiene todo el mundo de ti es que eres una persona en la que se puede confiar. Ven en ti un buen amigo en el que poder confiar todos sus secretos. Eso es bueno Tauro, porque quiere decir que siempre estarás rodeado de gente que te quiere, no de gente tóxica y sino, ya echarás a toda esa gente de tu vida. Tu lealtad es valorada por todo el mundo, así que, no la menosprecies.

GÉMINIS

Géminis, la imagen que tienen de ti los demás es que te ven como una persona divertida, una persona con la que puedes entablar una conversación y que siempre te sacará una sonrisa. Así que, aunque te vean como una persona que está a dos bandas, también te ven como la alegría de la huerta. Y es que lo eres Géminis, cree más en ti y sé tú mismo en todo momento, no dejes que nada ni nadie te haga caer.

CÁNCER

Por su parte, los de signo Cáncer, la imagen que tienen los demás de ti es que eres una persona hogareña, sensible y muy intuitiva, pero a veces te ven un poco dramático y eso no juega a tu favor. Sabes que a veces montas unos dramas fuera de lo normal, pero si te quieren que lo hagan así o si no que no te quieran. Te ven como una persona a la que le encanta estar con sus seres queridos.

LEO

Los nacidos bajo el signo Leo, la imagen que tienen los demás de ti es que eres una persona demasiado egocéntrica y algo prepotente, eso se debe porque en muchas ocasiones no paras de hablar de ti y eso no gusta a mucha gente. Pero Leo, no solo ven ese egocentrismo malo, también ven todo el talento que tienes. Esa habilidad que tienes para captar la atención de todo el que te propones, es algo que los demás admiran de ti porque no todos saben hacerlo.

VIRGO

Para los de signo Virgo, la imagen que tienen los demás de ti es que eres una persona que juzga todo lo que los demás hacen porque siempre estas analizando todos los pasos que da la gente. En muchas veces ocasiones te ven como una persona aterradora, porque tienen miedo de actuar delante de ti por si eres demasiado hiriente con tus comentarios. Pero Virgo también te ven como una persona que hace todo a la perfección, no se te escapa una y lo tienes todo hilado.

LIBRA

Libra, la imagen que tienen los demás de ti es que eres una persona tranquila que jamás estará en busca del conflicto. Libra eres una persona que siempre está en una búsqueda continua del equilibrio porque, aunque los demás te vean como la persona más equilibrada de todo el zodiaco no es así. Además, te ven como una persona que siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Libra siempre te preocuparas más de los demás que de ti y eso la gente lo sabe.

ESCORPIO

Escorpio, la imagen que tienen los demás de ti es que eres una persona muy sexual y la fama pesa más de lo que en realidad eres. Además, creen que eres el signo más malvado de todos, pero en realidad tienes un corazón que no te cabe en el pecho, un corazón que pocos conocen. Puede ser todo esto por lo que a veces no te abras demasiado y los demás te vean como una persona fría emocionalmente hablando.

SAGITARIO

En cuanto a los nacidos bajo el signo Sagitario, la imagen que tienen los demás de ti es que eres una persona que siempre está sacando el lado bueno a todo lo que pasa y lo agradecen. Es por eso Sagitario, que todo el mundo quiere rodearse de ti porque saben que si están cerca de ti están rodeados de felicidad. Además, te ven como una persona muy bromista e inteligente, ven en ti todo lo que les gustaría ser, porque Sagitario es difícil no querer ser como tú.

CAPRICORNIO

Capricornio, la imagen que tienen los demás de ti es que eres una persona inaccesible a la que incluso da algo de miedo hablar porque no saben cómo vas a reaccionar. Capricornio tienes un corazón enorme pero esa actitud tan ruda hace que a veces seas un poco intimidante. Te ven como una persona llena de talento y lo eres, pero creen que muchas veces ese talento se ve eclipsado por tu mal humor.

ACUARIO

Acuario, la imagen que tiene los demás de ti es que eres una persona volátil, unos días estas aquí y a los otro estas en lado contrario. Te ven una persona traicionera, pero en realidad no saben que lo único que pasa es que no te gusta aferrarte a nada ni a nadie. Acuario no te preocupes porque no solo piensan que eres una persona traicionera, también admiran la capacidad que tienes para poner paz donde sólo hay guerra.

PISCIS

Piscis, la imagen que tienen los demás de ti es que eres típica persona dramática que se hunde con cualquier cosa que le pasa. En parte llevan algo de razón, pero es que eres una persona muy sensible y lo que no le afecta a uno a ti te afecta por mil. Piscis en el fondo eres fuerte por todo lo que has pasado pero los demás te ven débil y por eso creen que pueden hacerte todo el daño que quiera, y se equivocan.