Fan de la victoria: cuál es el signo que más odia perder

En la vida hay personas que dan cada paso con un claro objetivo: ganar. Si las cosas no salen como ellos quieren y van hacia una derrota no podrán evitar frustrarse y enojarse. Hay un signo que más odia perder y dos más que componen este ranking. Son fan de la victoria .

No miden palabras ni enojo y tampoco pueden evitar sentirse terribles si pierden. Tienen que ser los primeros en todo y buscarán la revancha con tal de irse de cada lugar con una sonrisa. Son seres super competitivos y no les importa "cortar cabeza" con tal de salir victoriosos ya sea en juegos o negociaciones laborables. No saben de perder.

perder.jpg Hay un signo que tiene la victoria como meta, si no, se frustrará al máximo.

Este es el ranking:

1- Géminis

Con un gran conocimiento intelectual, ellos no toleran perder. Tienen una personalidad super competitiva por lo cual no se podrá perdonar a sí mismo una derrota, y menos que menos aceptarlo.

Si encaran una discusión dalo por hecho, buscarán tener la última palabra porque ellos no pueden sentirse derrotados, si así se sienten reaccionarán de la peor manera. Ellos siempre tienen que tener los mejores argumentos, y así lo creen. Tienes que saber que jamás le darán la razón a un rival.

2- Cáncer

No saben controlar emociones si pierden porque eso no está en sus planes. Si eso ocurre se sentirán tan mal que no tendrán problemas en comenzar una discusión o berrinche en donde estén. Harán lo que sea por su objetivo: ganar. Con ellos no hay segundos o terceros puestos.

Tienen las expectativas tan altas que siempre tienen la meta de querer cumplirlas por más sacrificio que signifique. Si no lo logran, sus sentimientos y egos serán sumamente lastimados.

3- Escorpio

Es de todos los signos, el más apasionado. Y eso hace que quieran ganar en todos los ámbitos de su vida. No soportan la idea de que otra persona los supere o sean más que ellos. Al igual que los primeros dos signos de este ranking reaccionará de muy mala manera si pierde.

Con una personalidad vengativa que lo caracteriza, eso hará que solo piensen en que deben derrotar a su rival y no suelen pensar claramente si se trata de ser primeros. No importa si es en su lugar de trabajo o una simple competencia, no saben de límites.