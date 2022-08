Picantes, picantes: los 3 signos menos pacíficos del zodíaco

ACUARIO

Los nacidos en Acuario son seres pacíficos y tranquilos, siempre y cuando se sigan sus planes. A los portadores de este signo les sobra confianza en ellos mismos y en su propia manera de hacer las cosas. Por esto mismo, les resulta difícil obedecer el plan de otras personas, y tienden a ser tercos, obstinados, y de carácter fuerte y difícil. No se adaptan a la metodología de los demás, y si te atraviesas en lo que ellos quieren o logras molestarlos, será difícil para ellos dejarlo ir, y se quedarán en su posición, si están en desacuerdo, lo harán notar, y son exageradamente prevenidos con la manipulación. Te sentirás en un ring de boxeo en el que el acuariano estará listo a probar que es el más fuerte y el que “menos se deja”.

Estos signos se sienten más cómodos en circunstancias de pelea

ARIES

Es un signo regido por el elemento fuego, y es el primer signo de todo el zodíaco, simbolizado por el número 1, y también representante de la primera etapa de infancia de un humano, querrá siempre lo individual, su voluntad, y no entenderá que tiene que ceder ante otros. Eso lo convierte en amante de la pelea. Su egoísmo quizás es un arma de doble filo, pues es lo que le permite hacer lo que quiere pero también ser poco generoso con otros. Como es el signo más inmaduro de fuego, saldrá como un soplete con su voluntad hacia donde quiere, y por eso los conflictos son duros y te aterrarás de lo poco que le importará tu punto de vista, aunque no lo hace con mala intención. Simplemente, no lo puede ver todavía. Los Aries resuelven los inconvenientes sobre la marcha, no les gusta planificar, y en las discusiones tratarán de ganar siempre, incluso jugando sucio o mencionando algo que saben que puede herirte con tal de sacar la delantera. Desafían la autoridad y se quedarán en su punto siempre, les cuesta disculparse, por lo que una pelea con un Aries es agotadora.

VIRGO

Otro signo complicado para evitar una pelea es Virgo. Sus rasgos extra analíticos, tercos, perfeccionistas y racionales, además de cerebrales, hace que cuando algo no les gusta se queden ahí y discutan hasta el final de la pelea. Si no ganan, no se ha acabado. Y esta frialdad y cálculo lo pueden aplicar a sus relaciones más cercanas, por lo que te sorprenderán con lo implacables que pueden llegar a ser, aunque seas su persona favorita, en este ámbito eso no importa. No cederán con ternura o con amor, sino con cerebro, y ganarles es una tarea extenuante.

Fuente: El Espectador