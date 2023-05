Zaira Nara visitó Masterchef y denunció públicamente a Wanda

Luego agregó: “Ella la hacía para agasajarme, pero la realidad es que la tarta de manzana era mía. Yo después no podía decir que era mía”. Además, señaló: “He ido por todos los restaurantes de la Argentina probando crumble y tartas de manzana porque mi abuela era la que la hacía en su asadera grande”.

Betular recordó que la conductora había contado que heredó la receta y que así lo conquistó a Mauro Icardi”. Wanda se defendió de manera inmediata: “¡Pero yo no soy de otra familia, es la misma abuela!”. Entre risas, su hermana reconoció: “Yo también he conquistado con la tarta de manzana, pero no los puedo decir porque no sirven de nada esas conquistas, han quedado en el pasado”.

Por otra parte, la semana pasada se cumplió un nuevo aniversario del casamiento de Mauro Icardi y Wanda Nara: el 27 de mayo de 2014 ambos pasaron por el registro civil, tiempo después celebraron su unión con una megafiesta en el Palacio Sans Souci y más tarde recibieron a sus dos hijas, Francesca e Isabella.

Hace ya un año y medio, la empresaria decidió sacar a la luz el affaire que su marido había tenido con La China Suárez dando lugar al denominado Wandagate. De ese momento, la pareja viene atravesando una crisis sin final. Y es por eso que, después de que Wanda asegurara una vez más que su estado civil era “separada”, el aniversario número 9 de la pareja amenazó con pasar inadvertido.

El posteo de Mauro Icardi

Lo cierto es que, a una semana de haberse mostrado rodeado de mujeres en la noche de Estambul, donde se desempeña como jugador del Galatasaray de Turquía, Icardi decidió publicar en sus historias de Instagram un recordatorio del calendario con la fecha y un número 9, haciendo una fría referencia a los años que lleva de matrimonio junto a Nara.

Después de varias idas y vueltas, Mauro y Wanda habían confirmado su reconciliación a fines de marzo, cuando él estuvo como invitado especial en el reality de gastronomía de Telefe en una edición que se emitió el 10 de abril. Sin embargo, la irrupción en los medios de Cande Lecce, la joven que asegura haber tenido un encuentro sexual con el futbolista previo a su regreso a Turquía, volvió todo a foja cero.

Así las cosas, la actual conductora aprovechó un vivo de Instagram para confirmar, una vez más, que estaba “separada”. Y volvió a coquetear con L-Gante, con quien mantuvo una relación a fines del año pasado y con quien se volvió a mostrar hace una semana durante la entrega de los Premios Gardel 2023. Sin embargo, a diferencia de otras oportunidades, esta vez Icardi no se mostró interesado en reconquistarla. Y, muy lejos de eso, empezó a compartir imágenes junto a sus fanáticos de Estambul, donde se convirtió en una verdadera estrella.

FUENTE: Infobae