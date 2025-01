Yuyito González fue agredida y contó todo: "En Casa Rosada"

Su compañero Pampito agregó: “Se lo acusa a un mánager o a una persona de estas, que buscan marcas, de pedir en nombre de ella un montón de canjes, como lo estabas contando vos, carísimos. De hoteles cinco estrellas. Lo que pasa es que Yuyito sale a decir que ella no tiene ningún vínculo con esta persona que se llama Adrián del Greco… ¡pero sí tuvieron vínculo, sí tuvieron en un evento juntos! Pero bueno, puede ser que solamente hayan estado en ese evento y que no tengan ningún vínculo comercial”.

Angie Balbiani acotó: “Podría ser considerado una dádiva, que eso no está permitido, pero Yuyito tampoco es primera dama oficial. No, no, no está blanqueada. Es simplemente la novia del presidente, entonces me parece que es una línea border”.

Pochi aclaró: “Yo trabajé con Yuyito hasta diciembre, me parece que la persona que le ayudaba con todo eso era otra, yo jamás lo vi a él, y no me parece mal. Yuyito, si bien es la novia del presidente, no es la primera dama, me parece que hoy tiene mucha, mucha, mucha importancia, todo el mundo la busca”.

La fuerte reacción de Yuyito González



El notero de “Puro Show” encontró a González y le preguntó: “¿Adrián Del Greco es tu mánager?”. La diva remarcó, muy molesta: “No, no es mi mánager. Ya lo expliqué, no lo conozco. No me interesa la mala onda de nadie. No me interesa, no lo conozco. Que se haga cargo, el que dice, el que miente, que se haga cargo. No soy yo”.

El notero le recordó: “Dicen que él pedía los canjes para vos y en tu Instagram hay fotos replicadas tuyas de él con él”.

Incomodísima, Yuyito negó todo y confesó que se siente agredida por estas acusaciones: “No me interesa. No lo siento nada, no lo siento nada. Es que no voy a hablar de lo que no sé. No inventen, no inventen, no inventen. ¿Ustedes se piensan que, en Casa Rosada, van a estar con estas estupideces? Por favor, chicos, basta. Yo ya lo tomo como una agresión todas estas pavadas. ¡Chau, me voy!”.