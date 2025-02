Yanina Screpante se despachó con todo contra el Pocho Lavezzi, su ex pareja

Screpante aseguró: “También fue una decisión que tomamos en conjunto que al final no fue. Pero lo que veo es que ahora hay un montón de casos como el mío que están saliendo a la luz. Está bueno que se esté viendo un poco más, antes era nuevo. Sus abogadas son... ni hablemos. Fueron muy machirulas conmigo. Me trataron de cosas que ni te puedo decir... Los testigos del Pocho diciendo que yo era bailarina y que me había conocido en un boliche. No menosprecio, está todo bien, pero eran inventos. Hubo un montón de aberraciones y de faltas de respeto”.

La ex modelo aseguró: “Lo que estaría bueno es como que la justicia actué con más perspectiva de género. Es como si vos fueses un Ingeniero que la mujer se va al medio del mar a acompañarlo y que porque era modelo y no era arquitecta o como fuere te menosprecien en ese sentido. Yo tenía una carrera”.

Yanina sostuvo: “Hoy veo que hay un montón de haters, y lo que pasa es que uno se pone mal cuando dicen mentiras. Se dijo que me habían desalojado o que me había robado los muebles. ¿Qué muebles me voy a robar? Yo no entré por una ventana como Spider-

Man a un lugar a vivir. Estaba ahí porque era de común acuerdo. Después, si alguien enloquece, como en este caso muy reciente, que está la ‘novela turca’... (en referencia al conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi), todo puede pasar. Pocho fue una persona violenta en muchos aspectos”.