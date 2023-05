Yanina Latorre salió corriendo del programa que estaba saliendo en vivo

“Sí”, dijo ella que salió corriendo desesperada del estudio con zapatos de taco puestos que le dificultaron el recorrido. “Se está meando. Yanina se va a hacer pis. Es un ser humano que tiene necesidades. Es humana, ¿vieron? Este viernes descubrimos cosas”, cerró Ángel con humor y dio paso al siguiente tema.

Por su parte, Marixa Balli bancó a su compañera. “Dejala Ángel, dale, es humana, lo necesita”, comentó la panelista compadeciéndose de Latorre que estaba desesperada. Además en las redes sociales del programa filmaron el momento cuando Yanina sale del estudio y no hay cámaras. Ahí se la vio corriendo por los pasillos de América.

Cabe destacar que, lejos de ser un hecho aislado, esta no es la primera vez que un famoso le pide al conductor para salir del aire por necesidades. Recordando de manera cronológica, en 2014 por ejemplo, Miguel Di Lorenzo, popularmente conocido como “Galíndez” que fue utilero de la Selección Argentina por varios años, fue invitado a El Diario de Mariana que se emitía por el Trece para hablar sobre las veces que el equipo llegó a una instancia final, y en esa charla le ocurrió lo mismo que a Latorre.

En un momento de la charla le preguntaron por el triángulo amoroso entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Máxi López. “¿De qué? No sé nada de lo de Maxi López y Wanda Nara, pero pará, ¿podemos ir al corte que quiero ir al baño?”, le pidió a la conductora. Ella contestó entre risas: “¿Aguantás tres minutos?”. “No, no aguanto”, contestó él sincero.

Por su parte, Fabbiani lo siguió. “Yo también tengo que ir al baño, porque estoy embarazada y me hacen bloques larguísimos”, remató la conductora entre risas y fueron a una pausa.

Ese mismo año, en marzo, Rocío Oliva fue invitada a la mesa de Mirtha Legrand para hablar de su relación con Diego Maradona. En un momento, la mediática no pudo contenerse más y le pidió por lo bajo a la conductora salir del vivo para ir al baño. “Es una emergencia, vaya, vaya señorita. Es muy largo este programa”, dijo Mirtha mandándola al frente.

En agosto de ese mismo año le pasó lo mismo a Juan Gil Navarro, que le pidió permiso a Legrand para ir al baño en medio del programa. Fue Mirtha quien le preguntó si iba a regresar a la televisión con algún proyecto cuando él no pudo evitar el tema. “La verdad es que no lo sé. Porque la realidad es que lo que estoy pensando es que para los próximos invitados que vengan tengo que decir que no tomen, porque el programa dura dos horas. Estoy cruzados de piernas, intentando por favor pedirte ir al baño hace media hora”, se sinceró generando la risa de todos los presentes.

“Mirtha, si lo dejás nos vamos todos”, enfatizó Guido Kaczka que también estaba invitado. “¿Querés levantarte en serio? Hacelo”, le dijo la conductora a lo que él le preguntó: “¿Me permitís?”. “Sí, pero lavate las manos”, respondió Legrand.

A su regreso Juan Gil le aclaró a los presentes. “Me lavé las manos, por supuesto. No sé si es elegante, pero es humano. ¿Ya te pasó alguna vez esto o soy el primero?”, le consultó a la Chiqui. Y la conductora le explicó: “Ha pasado, ha pasado. El programa es muy largo, y toman vino y agua”.

En 2021, siguiendo con el recuerdo de los percances escatológicos, durante una gala de La Voz Argentina por Telefe los jurados Mau, Ricky y Ricardo Montaner aprovecharon y le pidieron a la producción permiso para ir al baño. Soledad Pastorutti para divertirse por la situación los desafió a que lo hagan lo más rápido posible y los controló con un cronómetro.

A la boxeadora Alejandra Oliveras, en tanto, le pasó lo mismo en Bienvenidos a Bordo, el programa a cargo de Laurita Fernández por el Trece. “Tengo que ir al baño”, le confesó a la bailarina y se retiró del estudio. En ese momento, la conductora tuvo un ataque de risas al igual que todos los presentes en el piso. Tras finalizar sus necesidades, Locomotora regresó al estudio cuando Noelia Marzol también invitada le preguntó:”¿Qué hizo?”. A lo que ella contestó entre risas: “Hice más rápido que la velocidad de la luz”.