Yanina Latorre durísima contra una periodista: "Resentida, fracasada".

La diva de América TV arrancó diciendo: “Me están pegando las ensobradas, las militantes, las kirchneristas, las panteras, ¡todas minas fracasadas! Me mandaron una nota de este diario militante Página/12, donde una nadie me da para que tenga y guarde, ¡pero con todas falacias!”.

Yanina Latorre afirmó: “Yo entiendo que están obsesionadas conmigo. ¿Qué les jode mi alegría y felicidad? Soy mucho mejor, más feminista y matriarcal que ustedes que son selectivas y tienen prejuicios basados en clichés”.

En ese punto, fue directamente contra Flor Monfort: “Cuando una resentida, fracasada, muerta de hambre, periodista militante... que dejás de ser periodista creíble, porque estás condicionada por un sobre, una pauta o el medio donde laburas, no servís para nada, porque te basas en clichés. Te molesta que sea rubia, te molesta que tenga carácter, que me defienda y sea picante. Te lo voy a explicar de nuevo, imbécil de Página/12, yo no le doy a nadie, le contesto a ustedes”.

La panelista especificó: “Les contesto a todas, porque todas inventan, porque no pueden conmigo. Asúmanlo, tengo talento, aunque te burles de mí, no soy de country, no soy de Nordelta. Qué importante debo ser, para que una don nadie, una fracasada, me dedique una nota entera. ¿Por qué no hablan de la inflación? ¿Por qué no hablan de la política? ¿Por qué no hablan del quilombo que nos está dejando Cristina, Albertico, Massa y compañía? Eso tienen que hablar, no hablar de mí, que laburo, soy honesta y tengo talento, aunque te joda. No hago nada, las que maltratan son ustedes”.

Y cerró diciendo: “En este país, si no defendés chorros y corruptos, y no agarrás sobre con pauta, no sos feminista. Me da vergüenza ajena, aprendan a laburar, a vivir de ustedes. La pautera ésta, militante K, grasa que trabaja en Página/12, pobre, me dedicó horas escribiendo... ¡qué grosa soy! Necesitan colgarse de mí para pegar dos portales”.

Uno de los tuit que Yanina Latorre le dedicó a Página/12 y sus redactores:

https://twitter.com/yanilatorre/status/1659944253819060226 Hay ensobradas, militantes y pauteras q escriben en diarios k y laburan en medios k q me dan. Amoooooor

Y esta la gente….lo mejor q tengo es la gente q me sigue pic.twitter.com/pUi5csEIcz — Yanina Latorre (@yanilatorre) May 20, 2023

Qué decía Flor Monfort en su nota de Página/12

La periodista expresó: “Con Yanina Latorre siempre hay que adelantarse porque vive con el cuchillo en la boca. Fue implacable en el caso Jey Mammón: él era su amigo y, desde que ella escuchó el testimonio de Lucas Benvenuto cortó la relación”.

Y luego se puso irónica: “Qué notable la apropiación del discurso feminista para lo que le conviene a la señora Latorre. Como el uso permanentemente sarcástico que hace de las palabras sororidad y empatía para señalar (y en esto parece la mejor alumna de ‘Polémica en el Bar’) la floja capacidad que tienen otras para criticarla, diferir con ella, competir con su tallllento (el uso doble de las letras se refiere a su acentuación de las palabras, tan particular, su verdadera pièce de resistence)”.

Monfort especificó: “¿Dónde está la empatía, mi amorrrrr?" dice con esa vocecita que entra en el tímpano como una flecha bien afilada, muy bien acompañada de los escupitajos que lanza al espacio aéreo cada vez que se pone a gritar hasta que le falta el aire: ‘hiena’, espeta con odio de muerte a su compañera de LAM, Estefanía Berardi, y quienes estamos del otro lado deseamos que ese pobre cuerpito que la enfrenta resista tanta violencia”.