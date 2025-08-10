domingo 10 de agosto 2025

Van y vienen...

Wanda Nara y L-Gante, juntos otra vez: los vieron muy románticos en una salida de Villa Crespo

La pareja fue vista en un teatro y junto a ellos estaba la pequeña Jamaica, la hija del cantante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este sábado fue el día en que L-Gante y Wanda Nara se reencontraron públicamente tras su aventura europea de hace unas semanas que le valió a la mediática una denuncia de Mauro Icardi por abandono de persona, ya que dejó a sus hijas con sus familiares.

En este caso, la pareja, aunque ellos aseguran ser “solamente amigos con derechos”, feron vistos por La Criti (Nahuel Saa) y Fede Flowers en El Jufré Teatro, en Villa Crespo, done Cladia Valenzuela, la mamá del cantante, representa un papel en El Apagón.

Según los periodistas, la llegada del cantante, que fue con su hija Jamaica, y la mediática fue en el más absoluto de los secretos y ya sobre el inicio de la obra, para evitar a la prensa. “Ella todo tiempo estuvo con la nena en brazos”, contó Flowers, que contó que ambos se retiraron del lugar “en autos separados”.

