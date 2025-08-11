lunes 11 de agosto 2025

Salir de apuro

Wanda Nara tuvo que viajar de urgencia a México por una situación especial: qué pasó

A través de las redes sociales, la empresaria compartió el motivo que la llevó a tomar un vuelo hacia tierras aztecas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Wanda Nara volvió a viajar, en esta ocasión hacia México por un asunto laboral.

Wanda Nara volvió a viajar, en esta ocasión hacia México por un asunto laboral.

En su incansable búsqueda de reinvención y lejos de las polémicas, Wanda Nara apostó por enfocarse de lleno en sus desafíos profesionales. Una semana apenas después de regresar de Europa, la empresaria no tardó en volver a armar las valijas, esta vez con el entusiasmo renovado que inspira cada nuevo proyecto. La ocasión no era menor: su viaje a México para la grabación de la segunda temporada de Love is Blind, el reality de Netflix que la tiene como conductora y que en la edición pasada compartió junto a Darío Barassi.

Horas antes de partir, Wanda mostró en sus redes sociales el detrás de escena de los preparativos. Sobre el sofá de su casa en Núñez se desplegaban vestidos de múltiples colores y estilos, listos para ocupar un lugar especial en el certamen que promete conquistar nuevamente a la audiencia latinoamericana. "Otra valija más", escribió, y sumó una serie de imágenes donde también se veían conjuntos casuales colgados en un carrito dorado, dejando a la vista la variedad de looks seleccionados para distintas ocasiones. "México y otro año más como conductora", agregó, acompañando sus palabras con el emoji de la bandera mexicana, marcando el pulso de su inminente viaje.

Lejos de hacerlo sola, se apoyó en sus dos hijas, quienes tomaron el rol de vestuaristas y la ayudaron a pensar, elegir y coordinar los conjuntos de ropa para la estadía en tierras mexicanas. La modelo no dejó pasar la oportunidad de destacar el apoyo familiar. "Look palito para un domingo de paseo juntas. Tengo las hijas más increíbles del mundo. Me prepararon los looks para mis tres días en México", compartió, sumando una foto en la que deja ver la complicidad y el orgullo por la tarea compartida.

image

Con la valija lista y las prendas elegidas con detalle, la empresaria se retrató por última vez en el ascensor del edificio donde vive. Apenas unos minutos después, subió una instantánea desde la ventanilla del avión, lista para despegar. "La felicidad que tengo no la entenderían. Haciendo lo que me gusta, viajando con mi equipo de trabajo y amigos. Segundo año como conductora de mi plataforma favorita", escribió emocionada, celebrando la posibilidad de regresar al proyecto audiovisual que ya condujo junto a Barassi en la primera temporada. El entusiasmo se multiplicó al compartir, más tarde, desde el asiento de un auto: "Y lo que más me gusta es que me voy a comer mexicano".

La experiencia previa y el vínculo profesional con el conductor de Ahora Caigo ya había sido tema de conversación semanas atrás. En junio pasado, el presentador se tomó el tiempo de elogiar a Wanda tras haber trabajado a su lado: "Tengo buena onda con ella, es una copada. Laburando fue una capa. La conozco también como madre y es una reina total", reconoció en diálogo con Ciudad. Darío, de todos modos, aclaró que la relación fluye en un plano vinculado estrictamente al trabajo y que evita los temas personales o mediáticos: "Hablamos, pero no le pregunto por nada de lo que está pasando ahora. Hablamos del programa que vamos a hacer de vuelta. No de cómo está su vida, cómo están sus hijas. Desde un lugar más relajado, más de compañero, amigo, y no metiéndome en todos los temas así más populares".

image

La apuesta de Netflix por la dupla argentina respondió a una estrategia clara: resaltar la identidad nacional con el sello de "hecho en Argentina", aunque gran parte del rodaje tenga como escenario principal la ciudad de México. Así, la adaptación local del reality estadounidense optó por dos de las figuras más populares y carismáticas del medio, ofreciendo una dinámica fresca y distintiva respecto a su par norteamericano.

Ahora, con la segunda temporada en marcha, Nara encara este nuevo ciclo con la energía y determinación que la definen. Lejos de los escándalos y las discusiones mediáticas, la empresaria y conductora elige enfocarse en su carrera y en los pequeños ritos familiares que la acompañan en cada paso. Compartiendo la antesala de su viaje con sus seguidores, deja en claro que el trabajo y el juego, la moda y la maternidad, son partes inseparables de una vida que siempre se renueva frente a nuevos desafíos.

El regreso de la empresaria al mundo reality promete nuevas historias, looks y aventuras, reafirmando su perfil como referente de la televisión actual. Entre valijas, vuelos y el cariño incondicional de sus hijas, la empresaria vuelve a apostar todo por aquello que la hace sentir en casa: el oficio de entretener y sorprender en cada pantalla.

FUENTE: Infobae

