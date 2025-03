Wanda Nara rompió el silencio y habló por primera vez del escándalo con Mauro Icardi

Nara decidió no aparecer; sin embargo, dio su versión de los hechos. Según el relato de la empresaria transmitido por el periodista, todo comenzó cuando el futbolista lanzó una frase a sus hijas mientras se trasladaban en el auto hacia su casa. “ Las nenas subieron en un ataque de llanto porque en el auto el papá les dijo que al colegio no vuelven más ”, reveló Wanda.

Qué dijo Wanda Nara sobre el escándalo con Mauro Icardi

“Estaban entonces asustadas porque creían que él las iba a secuestrar”, teorizó Mariana Fabbiani, la conductora del programa, asegurando que la angustia de las menores se acrecentó cuando su padre les anunció: “Nos vamos a vivir a Turquía”.

Acto seguido, Záffora continuó leyendo el mensaje de Wanda: “Sumado a que les dijo esto, les dijo que iba a matar a los perros si iban a su casa”.

El escándalo no terminó ahí. La conductora de Bake Off Famosos (Telefe) contó que en medio del caos recibió a sus hijas y enfrentó la situación. “Yo estaba operada en mi casa. Nunca supe que las nenas iban a venir a mi casa. ¿De qué emboscada hablan? Las perritas son de gran contención para ellas, pensé que lo mejor era que las perritas vayan con ellas para que se sientan contenidas”, reconstruyó sobre cómo se dio el reencuentro en el edificio donde vive junto a sus hijos.

En cuanto a la manutención de los hijos en común, la empresaria fue tajante: “No paga alimentos. Nada. Mentira. No paga alimentos”. Y desmintió los rumores sobre supuestas ganancias compartidas: “Lo que cobro es mi división de bienes”.

El tema de los gastos y la manutención escaló hasta instancias judiciales. “Se le pidió al juez las mismas medidas que me daba a mí. La misma multa de prohibición de salida del país”, aseguró. “El juez otorgó 30 mil dólares de alimentos y no pagó jamás nada. No paga el colegio ni la obra social”. Antes de concluir su mensaje, le pidió al panelista: “Así como filtró audios, exigí que muestre los recibos porque no paga alimentos”.

A causa de este escándalo, Wanda hizo la denuncia contra su exesposo ante la Justicia. Fue Marina Calabró, al aire de Lape Club Social Informativo (América TV), quien dio los detalles del documento al que lograron acceder. “Isabella, cargando su mascota, con lágrimas en los ojos, dijo que el padre no quería que llevaran a los perros para posteriormente explicar, como pudo y con la voz entrecortada, que no quería irse sin ella. La otra niña también lloraba; me explicó que su papá no quería a sus mascotas, que les dijo que no se hicieran las vivas y que había dicho que sus perritos eran unos perritos de mier...”, comenzó leyendo Calabró.

“Isabella lloraba, yo lloraba como nunca antes lo había hecho, las personas que me acompañaban también lloraban. No tengo recuerdo de haber padecido una situación tan traumática como la que tuvo lugar el día 14 de marzo en mi domicilio. Mis hijos, gracias a Dios, tampoco”, aseguró la conductora de Bake Off Famosos en el escrito que redactó contra su expareja.

Según la empresaria, en todo momento, el delantero estuvo hablando con la China Suárez: “Mientras todos llorábamos, Icardi hablaba con su pareja, que, según decía, las estaba esperando con un asado. Isabella decía que la China le había arruinado la familia, que no quería ir con ella, que era una maldición. Su padre minimizaba su angustia y sus manifestaciones diciéndole que se trataba de bolu… mías o similar”.

Más adelante, Wanda se refirió a sus sentimientos ante este episodio. “Estaba muerta de miedo, pero tomé el coraje que no sabía que tenía y me acerqué al padre de mis hijas suplicándole y rogándole que dejara a Isabella en el piso para tranquilizarla, para ofrecerle un vaso de agua. No logré que lo hiciera. Atrincherado en el ascensor, trataban de contenerlo, diciéndole que se iría con las niñas”.