Wanda Nara perfila para conductora de MasterChef: quiénes son su competencia

La noticia de que MasterChef volvía a la pantalla de Telefe dejó a los fanáticos extasiados. Es que hace años que el reality no se hacía en su versión original, sin participantes famosos sino con gente común. Sin embargo, el canal de las pelotas todavía está buscando candidatos para conducirlo y hay varios nombres en ronda, uno de ellos es el de la mismísima Wanda Nara .

wanda nara.avif Wanda Nara quiere quedarse con la conducción de MasterChef.

Iván de Pineda y Paula Chaves son los otros candidatos a quedarse con la conducción de MasterChef y, encima, ya han participado en programas similares. Es más, la modelo fue conductora de varias temporadas de Bake Off el reality de pastelería que la posicionó como conductora.

paula chaves.jpg

“Ella se quiere quedar acá y tiene una excusa para no ver a Icardi por dos o tres meses”, seguró Ángel De Brito sobre Wanda Nara. Es que la mediática estaría apuntando a conseguir un trabajo de esas características para no tener que regresar a Turquía y convivir con su ex.

Además, como el programa se filmará con intervalos de varios días de pausa en el medio, esto le vendría como anillo al dedo a Wanda que podrá ocuparse de sus hijos, el colegio y todas las obligaciones que debe cumplir por estar sin ningún tipo de ayuda en Argentina.

Hay que tener en cuenta que Wanda tiene en frente a grandes competidores porque además de Pineda y Chaves suena el nombre de Damián Betular, el pastelero cuya personalidad enamoró al público argentino en MasterChef Celebrity. Habrá que ver cómo avanzan las conversaciones con cada uno de los candidatos.