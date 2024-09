Wanda Nara, Mauro Icardi y un encuentro inesperado: ¿aroma a reconciliación?

Si bien su agenda está repleta de compromisos laborales, Wanda Nara supo equilibrar su vida personal y laboral tras confirmar su separación de Mauro Icardi en julio pasado. Luego de varias idas y vueltas, la empresaria decidió ponerle un fin a su matrimonio y comenzar una nueva etapa por sí sola. Sin embargo, esta idea parece haber durado poco, ya que la próxima conductora de Bake Off eligió no esconderse más y enseñar el vínculo cercano que mantiene con el padre de sus hijas, Francesca e Isabella , tras el regreso del futbolista al país.

El gesto de la intérprete de “Ibiza” dio de qué hablar, en especial luego de conocerse la imagen que publicó Icardi en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, Mauro compartió una historia donde se podía ver el exterior de la lujosa mansión que posee Wanda en el barrio cerrado Santa Bárbara, en Nordelta. “Atardeceres argentinos”, fueron las palabras que eligió para titular aquella postal en donde se lució en primer plano la piscina exterior de la propiedad y un puente iluminado que atraviesa el río.

Ambas fotos avivaron los rumores de reconciliación en la pareja. Si bien las indirectas continuaron mientras los separaba la distancia, lo cierto es que la visita de Mauro tras finalizar la temporada de fútbol en Turquía revolucionó todo. Tan solo unos días atrás, él se mostró instalado en el departamento familiar del barrio porteño de Núñez, mientras disfrutaba de la compañía tanto de sus hijas como de los dos hijos varones más chicos de Wanda, Constantino y Benedicto López. Desde la piscina interior del edificio, el deportista capturó algunos de los momentos que compartió con los chicos luego de un largo tiempo separados.

En esa oportunidad también se prendió la llama de la esperanza para sus fanáticos. Sin embargo, Wanda no tardó en apagarla unas horas después. Con una frase plasmada en recuadro rojo, ella dejó entrever la situación y sentenció: “La etapa de estar sola, ir al gym, comer sano, dormir tus 8 horas, tener hábitos sanos, invertir tiempo en ti y no tener que darle explicaciones a nadie, recomiendo no saltársela”.

Cabe recordar que Wanda fue la encargada de ponerle fin a las especulaciones en torno a su matrimonio. Ante el revuelo mediático que surgió al confirmar su ruptura, la compositora emitió un comunicado en su cuenta de Instagram. “Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro”, expresó ante el historial de polémicas que acarreó desde el Wandagate, que posicionó a la China Suárez como la tercera en discordia mientras ella y su familia vivían en Francia, a fines de 2021.

Sosteniendo esa misma línea, continuó: “Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior”. Y la cantautora concluyó: “La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respecto”.

FUENTE: Infobae