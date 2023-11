Wanda Nara contó el urgente pedido que le hizo su médico

¡Qué situación! "Me emociono yo": el inesperado momento que vivió Barassi en su programa

“Le pregunté cómo estaba. Yo la escuché recontra animada, recontra a full, re embalada, con nueve mil cosas por minuto, casi que no me dejaba hablar . Me dijo: ‘Cuando fui a la Argentina me hice todos los chequeos de nuevo, todos, y me dieron bien porque los valores están estabilizados’”, arrancó su relato el animador.

El periodista destacó que el médico de la joven “es una eminencia” y que al principio la empresaria tenía dudas si podía hacer ejercicio o no: “Ella le preguntó al médico qué podía hacer y él le dijo: 'No hay restricción, lo único que tenés que hacer es no dejar la medicación, descansar bien y estar bien, porque los valores te dieron correctos, están estables. Así que podés hacer deporte además del ‘Bailando’. Solo cuidate en alimentación, medicación y dormir, descansar bien’”.

Según Ángel, Wanda enfatizó que lo único que le pidió el médico es “que no deje de tomar la medicación : Yo soy rigurosa. Estoy tomando toda la medicación y me hago todos los controles que me requieren”.

De Brito también contó que en el “Bailando” le exigieron un certificado médico a Wanda, “porque en Italia firman un seguro de riesgo por si llega a pasarle algo, por una cuestión legal”.

El conductor de LAM cerró el tema remarcando un punto muy importante: “Wanda cotidianamente se hace chequeos para controlar los valores en sangre y la verdad, me habló muy libremente de la enfermedad, del tratamiento, no como cuando todo había explotado. Ahora lo tiene digerido, lo va a sacar adelante”.