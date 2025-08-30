sábado 30 de agosto 2025

De no creer

Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de maltratador de gatos

La empresaria le achacó otro problema al jugador del Galatasaray y lo trató de lastimar a sus hijas con sus actitudes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Wanda Nara tiene un nuevo conflicto legal.

Wanda Nara y Mauro Icardi tienen un nuevo problema. Ahora la empresaria dijo que el jugador del Galatasaray es un maltratador de gatos. Precisamente, dice que no se encarga del bienestar de los gatos que sus hijas tienen en Turquía.

En una de sus últimas apariciones en los medios, la empresaria relató la dura frase por los felinos que adoptaron en Estambul. “Dijo que los liberó en la calle”, relató angustiada ante Puro Show (eltrece).

mauro-icardi-2012951.jpg

Wanda también detalló el triste final de uno de los canes que se quedaron en Italia: “Lo tienen que operar y no pueden porque Mauro no firma. Se va a morir en estos días. Hay situaciones morales”. Actualmente, la figura del Galatasaray se encuentra en su nueva casa de Turquía junto a la China Suárez y sus hijos, que con amor cuidan a Tano, su dogo de Burdeos de ocho años. Por el momento, este es el único animal que vive con ellos, aunque hay expectativa por las mascotas de la actriz, que quedaron en Buenos Aires y que podrían instalarse con ella en el exterior.

Fuente: TN

