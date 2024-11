Vuelve Piratas del Caribe, pero con malas noticias: no estará Johnny Deep

Piratas del Caribe es una de las franquicias más exitosas y queridas de la historia del cine. Desde su estreno en 2003, el Capitán Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp , se convirtió en un ícono mundial. Sin embargo, aunque se confirmó la continuación de la saga , parece que Depp no regresará para esta nueva entrega.

Según el periodista especializado en cine Jordan Ruimy, la producción de una nueva película de Piratas del Caribe podría empezar a finales de 2025 en San Vicente y las Granadinas, un destino que ya fue elegido en rodajes anteriores de la saga. Aunque el proyecto aún no tiene nombre , los datos sugieren que esta nueva entrega podría ser un reinicio de la franquicia, lo que generó rápidamente especulaciones entre los fans.

El productor Jerry Bruckheimer, en una reciente entrevista, reveló que Piratas del Caribe tendrá dos caminos distintos. Por un lado, un reboot con un reparto completamente renovado, y por otro, una película centrada en personajes femeninos, con Margot Robbie como protagonista. Esta segunda entrega, que podría estar vinculada a los eventos de las anteriores películas, marcaría una evolución en la saga, mientras que la primera apuntaría a un relanzamiento total. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo: ¿Qué pasará con Jack Sparrow y Johnny Depp?

Las idas y vueltas de Depp con Disney

Durante los últimos años, la relación entre Depp y Disney fue tensa, especialmente luego del escándalo mediático con su exesposa Amber Heard. Aunque los rumores indicaban que Disney podría haber dejado atrás al actor para abrir paso a una nueva etapa, el juicio en favor de Depp parece haber suavizado las aguas.

No obstante, en varias ocasiones el propio Depp dejó en claro que no tiene interés en regresar: "Nunca volveré a trabajar con Disney en una nueva película de Piratas del Caribe", afirmó en 2022. A pesar de esto, Bruckheimer sugirió que no sería imposible su regreso en el futuro, aunque hasta ahora parece que la franquicia continúa sin la figura que la hizo famosa.

Lo que está claro es que la posibilidad de un spin-off protagonizado por Margot Robbie sigue siendo una de las apuestas más fuertes. Con un guion de Christina Hodson, la película está siendo vista como una oportunidad para expandir el universo de Piratas del Caribe en nuevas direcciones, a pesar del enojo de los fans de Depp. Si bien los cambios son parte de la evolución de las franquicias, parece difícil imaginar una nueva Piratas del Caribe sin su capitán más famoso.