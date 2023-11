Volvió Dady Brieva y tiró que demandará a Yanina Latorre: ella se defendió, "Yo voy fuerte"

Dady Brieva demandará a Yanina Latorre por una cifra millonaria, luego de los dichos de Yanina Latorre acusándolo de vivir del Estado, tras la derrota de Sergio Massa en el Balotaje 2023 contra Javier Milei.

Gregorio Dalbón, abogado del humorista, informó a través de sus redes sociales que la periodista recibirá una demanda, explicó todas las causas que caerían en su contra.

¿Por qué Dady Brieva demandará a Yanina Latorre?

"El actor Dady Brieva demandará a la señora Yanina Latorre por daño contra su honor y el de su esposa Mariela Anchipi por las injurias, insultos y palabras soeces, ordinarias y de mal gusto esbozadas por la señora Latorre. La señora no reparó siquiera en los hijos de la pareja injuriada. La libertad de expresión es absoluta, pero no para denigrar a las personas", escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

"La demanda será para su retractación pública y económica en suma superior a los 200 millones", reveló el abogado. Además, expresó que "todo será donado por el actor íntegramente a una entidad benéfica".

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre Dady Brieva?

Tras enterarse del comunicado, Yanina estalló El Observador 107.9 y volvió a apuntar no solo contra el artista, sino también con su abogado; el mismo que representa a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

"Él no me respondió. Un abogado acaba de tuitear, una pseudoamenaza. ¿Quién es el abogado de Dady Brieva? Gregorio Dalbón, el mismo que Cristina Kirchner", acotó la conductora de Yanina 107.9.

Luego, comenzó a leer partes del tuit en vivo, y realizó un fuerte descargo: "Amor... vamos a empezar de a poquito. 'Insultos y palabras soeces, ordinarias y de mal gusto esbozadas por la señora Latorre'. Yo no sabía que por decir pij* te hacían juicio. Que sea una palabra de mal gusto para vos, a mí la palabra me encanta, la digo siempre y la disfruto. Dudo que nadie te pueda enjuiciar".

Dejando de lado su enojo, admitió que fue a mirar varias obras teatrales de él donde su humor se destaca por los insultos. De todas maneras, ella aclaró: "Yo me dejé de divertir con él cuando se volvía tan bravo y empezó a manifestar tanto y se puso tan en contra de lo que no es como él. Y yo lo estoy pagando con su propia moneda, con su propia medicina y él no lo puede soportar".

Por otra parte, habló sobre los dichos del actor cuando habló mal sobre el país: "Yo lo escuché decirle a él que quería que a Macri lo linchen y lo saquen. Yo lo escuché a él decir que quería que los argentinos se fundan, que es bastante más grave que decir que vos sos un ñoqui, que trabajás en C5N porque sos kirchnerista. Y es una realidad y es una verdad, porque sino estuvieras en C5N y no fueras kirchnerista, no estás ahí".

"Te cancelaron obras de teatro en Uruguay. Tuviste que ir, los puteaste, volviste, les pediste perdón. No tenés ni dignidad, la gente ya no te va al teatro, la gente te detesta", continuó. Y agregó: "Porque aparte vivís en Puerto Madero, veraneas en Estados Unidos y tus hijos van a colegios que se pagan en dólares. Y sale más de mil dólares la cuota. ¿De qué estás hablando, Dady Brieva? ¿Querés que siga?".

"Y cuando me hablás de injurias, de tu mujer, lo único que dije es que te chupa la pij*. Que vos sos kirchnerista y como te chupa la pij*, vos chupás una pij* de un kirchnerista, te volvés kirchnerista, y sos una boluda pedorra que te sentás en el programa pedorro de Pablo Duggan a pegarme a mí porque soy anti K. Eso es lo que dije. Que vaya a bailar que es lo que sabe", sostuvo.

La situación cada vez se puso más tensa, y Yanina se animó a desafiar a la pareja: "Ahora, si quiere que la injurie y vamos a estar con amenazas, la injurio. Ella sabe toda la data que yo tengo de ella y jamás la dije, y creo que a vos no te dejaría muy bien parado. Si quieren enjucienme por eso. Si quieren pelear, yo voy fuerte. Yo sé todo, y más".

"No me busquen la lengua. Lo único que dije es que te chupaba la pij*. Tendrías que estar contento que por lo menos te la sigue chupando con lo vieja que estás", lanzó.

Posteriormente, Yanina siguió haciendo referencia al tuit y apuntó: "'La señora no reparó siquiera en los hijos de la pareja injuriada'. ¿A tus hijos les ofende que tu mujer te chupe la pij*? ¿Qué estás criando, dos mamertos?".

"La libertad de expresión es absoluta", leyó en el comunicado. "Sí, y la voy a seguir teniendo. No me van a callar, no me calló ninguno. Mandenme todos los juicios que tengo, los espero uno por uno. Y encima ahora que me compré el 55% de los argentinos, imaginate Dalbón te esperan en el juzgado 200 abogados, ya todos me ofrecieron todo gratis. No como a vos que te debe pagar el Estado", argumentó.

Por otro lado, opinó sobre la cantidad de dinero por la que le haría un juicio, y lo chicaneó: "'La demanda será para su retractación pública y económica en suma superior a los 200 millones'. No aclaró si de dólares, o de euros, o de yenes, o de pesos argentinos que no valen un carajo. Este paso por Massa, 200 millones sabes qué, con eso te pagás el colectivo".

“'Todo será donado por el actor íntegramente a una entidad benéfica'. Ah, porque ellos aparte son buenos. ¿Por qué no donan los que nos roban en C5N? ¿Por qué no donó lo que nos robó en la radio que trabajaba militante? Dejen de joder los huevos, vayan a laburar que es más sano", señaló.

"Estuvo el otro día que le contesté diciendo que ahora con lo que votó el pueblo íbamos a perder todo, y yo le dije que no, que no vamos a perder lo que no tenemos y lo sigo sosteniendo. Porque ya ustedes nos robaron todo, y lo que se robaron lo reparten entre ustedes, porque no se reparte en el 100%, se reparte entre los kirchneristas", repitió.

"Y cuando chupás una pij* kirchnerista como tu mujer Dady Brieva, tenés laburo kirchnerista. Sabés la cantidad de periodistas y chicas que realmente sirven, necesitan laburo, y C5N no las contrata. Y te aceptan a tu mujer porque te chupa la pij*", expresó.

Siguiendo con la última línea de lo que escribió el abogado de Dady, Yanina puntualizó: "Si querés mandarme juicio por decir que tu mujer te chupa la pij*, querido vamos... y si quieren chupense la pij* adelante de la gente. Y con esto terminé con estos dos inútiles".

Sin embargo, se refirió a la vida laboral del humorista: "Tengo razón. ¿Sabés cómo viven? Fue a Uruguay y le cancelaron el show. La gente lo odia porque le deseo a los argentinos lo peor. Me parece una locura. Están tan atacados porque se les terminó el negocio porque no sé a quién le van a afanar... porque encima este Milei como es medio raro, no va a ser tan fácil tener ñoquis, ¿me entendes?".

"Porque todos estos, los shows, los Fito Páez, todos estos que van y hacen en el Gobierno de la Ciudad, ¿sabes lo que cobran en estos shows? Y después andan regalando planes de 50.000 pesos. Porque al que lo necesita, le dan 50.000 pesos, que es al planero que compran en un bote porque lo que quieren es mentes pobres que sigan agarrados de ellos, no quieren que el pueblo resurja. A los que tienen guita, que son todos los actores, actrices argentinos, votantes del kirchnerismo, a esos los llenan de guita", analizó.

"¿Sabés lo que tendría que hacer Dady Brieva? Bueno, que lo haga ad honorem. Fito Páez, con la guita que tiene, ¿por qué cobra el show en el Gobierno de la Ciudad? ¿Por qué no lo hace gratis? Posta lo digo. Si es para lo argentinos, estás en la plaza, un día de fiesta, festejamos todos. ¿Por qué cobra? A mí me parece una falta de respeto. Y encima ahora están ofendidos porque le dije que la mujer le chupaba la pij*. Estate contento que con la edad que tenés te chupan la pij* y no te cagan, o no te enterás y te cagan", sentenció Yanina Latorre, muy picante con Dady Brieva y otros artistas.