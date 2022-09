Viviana Saccone pegó el portazo al Colectivo de Actrices Argentinas: qué pasó

Viviana Saccone , una actriz reconocida por cultivar un perfil muy bajo, no tiene problemas en retirarse cuando algo no la hace sentir cómoda. Lo que no es seguro es que luego hable sobre el tema.

viviana saccone.webp Saccone solía formar parte del Colectivo de Actrices Argentinas.

Las primeras aclaraciones las hizo con Ulises Jaitt en la radio y luego, un notero de LAM, fue a buscarla para que ampliara sobre lo que ocurrió.

"Yo estuve al principio, en la lucha por el aborto legal, que es algo que apoyo, que está muy bueno. Después sentí que se estaba martirizando y en ese momento sentí la necesidad de abrirme”, recordó Viviana Saccone.

La actriz se sentía muy a gusto con el grupo de otras colegas pero ver que todo se había politizado tanto la desanimó. “Era demasiado partidario y a mí no me interesa ningún evento que sea partidario, porque no pertenezco a ningún partido político, que no tiene que ver con lo político en sí”, remarcó Viviana.

Sobre el momento concreto en que hizo "el click", Viviana no quiso hacer ninguna aclaración. “Hubo un episodio, pero prefiero no nombrarlo porque no es algo mediático e involucra a otras personas y no me parece estar diciendo nada. Fue ahí cuando me di cuenta de que estaba tomando un color demasiado partidario y no es lo que a mí me convoca”, cerró contundente.

Cabe destacar que Viviana Saccone es expresamente antikirchnerista y el Colectivo de Actrices Argentinas está fuertemente ligado al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Sería esta la situación que incomodó a la Saccone y por la que finalmente terminó saliéndose.