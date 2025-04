Viviana Canosa ratificó su denuncia en Comodoro Py y "sumó nombres": a quiénes señaló

¿Qué dijo Viviana Canosa sobre su denuncia?

"Siguen diciendo que no tenemos ni pruebas ni fuerzas. Hoy fui a Comodoro Py a ratificar mi denuncia. No doy ni un paso atrás. Cualquiera puede criticar lo que hago, pero ninguno tiene los ovarios para presentarse como yo y ratificar durante tres horas una denuncia en Tribunales. Claramente el poder no quiere escuchar de lo que estoy hablando porque afecta a muchísimos intereses, no es negocio hablar de esto ni denunciarlo", introdujo la conductora en Viviana en Vivo (El Trece) a modo de editorial.