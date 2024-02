Vinculan a Sabrina Rojas con un famosísimo cantante cordobés

Sabrina Rojas le respondió: “La quiero, qué lindo. Esto es lo que tiene venir a Córdoba... Yo te amo de toda la vida. Así que es un placer conocerte y haber conocido a tu hijo. He sido convocada, no sé si lo podía decir, pero he sido convocada para grabar un videoclip con Ulises. Me lo merecía. De lo cholula que soy de tu hijo, me lo merecía”.

Tras escuchar esta confesión, Beatriz declaró “es tan bella que puede estar en cualquier lado”, pero negó haber ido a la obra donde trabaja Rojas para “hacerles gancho”: “No, yo no me meto en la vida de mi hijo”.

La madre del artista cerró diciendo: “Sí, la quiere mucho Ulises, le gusta, le gusta, si le gusta, ahora que se dé o no, yo no tengo la culpa. Ojalá, qué sé yo, que tenga suerte Ulises, ya que está solo. Lo veo perfecto”.

Es importante recordar que, un mes atrás, Pedro Alfonso, productor y protagonista de la obra donde trabaja Sabrina Rojas, invitó al cantante a una función.

El músico subió al escenario y abrazó a la ex de Luciano Castro que no dudó en exclamar: “¡Ulises me encanta, pero nunca lo había tenido tan cerca como ahora! Acá hay muy buena onda”.