Valentina Cervantes y Nicki Nicole se cruzaron en el Monumental: el incómodo momento

Si bien la rosarina y el ex River jamás blanquearon el affaire, testigos aseguraron que estuvieron muy acaramelados en un boliche. A Valentina esto pareció no importarle, aunque eso no evitó que en las redes sociales se comentara que “las dos mujeres de Enzo” estaban en la cancha.

A fines de 2024, Valentina Cervantes hizo su primera tapa de revista donde no solo dio a conocer los proyectos y sueños que tenía para su nueva vida en la Argentina. También ventiló detalles de su separación de Enzo Fernández y reveló la frase que le respondió cuando él la encaró para decirle que quería estar solo.

La joven reconoció que fue un baldazo de agua fría, pero que intentó tomárselo lo mejor posible, aunque fue contundente con el deportista y padre de sus dos hijos. “No me lo esperaba, estaba todo bien y de golpe un día me dijo que no quería estar más conmigo. Yo lo di todo en esa relación y no me arrepiento de nada, pero todo lo que hice fue por él y por la familia que formamos. Entonces le dije: ‘Está todo bien, pero ahora voy a empezar a hacer las cosas por mí, ya no tengo que hacerlas por vos porque hoy no te interesa’”, relató ante ¡Hola!

Cervantes también sostuvo que no tuvo tiempo de hacer el duelo. “Al día siguiente me levanté como si nada. Yo sé que hay gente que tarda un montón de meses, pero para mí no hay duelo. Tampoco le pedí explicaciones. Sólo quiero que nos llevemos bien, principalmente por nuestros hijos”, sentenció. Días después, se los vio caminando de la mano en un shopping, y ella no tardó en confirmar que estaban nuevamente juntos.