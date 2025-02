Uno de los cantantes más queridos y exitosos de Argentina reveló que tiene Parkinson y cáncer de colon

El músico confesó: “Cuando me dieron el diagnóstico del Parkinson fue muy duro. Me fui a tomar el tren para volver a mi casa y ahí me arrodillé en el andén y le pedí a Dios, no que me cure, sino que me devolviera la alegría”.

El artista reconoció: “Fue muy duro al principio, pero entendí que con medicación podía atenuar los síntomas. Calma, aquieta, apacigua y hasta hace desaparecer los temblores por completo en ciertas condiciones”.

Poco después, Donald fue diagnosticado con cáncer de colon: “Me fui a agarrar otra enfermedad incurable”. Sin embargo, el compositor no pierde su fe y remarca: “Dicen que el Parkinson ataca a la ‘hormona de la felicidad’. Yo creo que la tristeza tiene que ver mucho con el Parkinson. A mí me ocurrió en el contexto de la pandemia, con los temores de no poder actuar y el fallecimiento de mi hermana Patricia, que me dolió mucho. Pero yo subo al escenario y se me pasa todo. A veces me parece incómodo ir a actuar, pero cuando estás ahí te olvidás de todo. La gente me felicita por subir igual al escenario y eso me hace muy bien”.

El tratamiento que realiza contra el cáncer no permite que Donald realice presentaciones en vivo, pero sigue haciendo cortinas musicales y jingles comerciales para diferentes marcas: “Trabajo para Chile, para una institución mundial y mucho para Argentina. Trabajo como en mi mejor época, pero desde casa”.

Casado desde hace 51 años con Verónica Zemborain, con quien tuvo cuatro hijos, el artista remarca: “Siempre fuimos muy compañeros y, a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que cada día la quiero más”.