Una reconocida cantante nacional, víctima de una estafa virtual: perdió todos sus ahorros

Según relató el periodista, la intérprete fue blanco de una modalidad delictiva cada vez más extendida: el robo de identidad y el acceso remoto a dispositivos móviles. “Me cuentan que la estafa fue telefónica. Le chuparon el teléfono y le vaciaron por completo su cuenta bancaria. Le robaron todo, literal”, explicó con preocupación.

La situación no terminó allí. De acuerdo con la información aportada por el entorno cercano de la artista, además del acceso a sus cuentas bancarias, los delincuentes también lograron ingresar a sus correos electrónicos, lo que compromete aún más su información personal. “Le hackearon sus mails, le tomaron el control digital completo. Está devastada”, agregó Etchegoyen.

La artista, que en los últimos años se mantuvo activa con presentaciones en todo el país, todavía no realizó declaraciones públicas. “Intenté comunicarme con Silvina pero no responde. Si llega a hacerlo antes de que termine el programa, lo voy a comunicar. Lo que sí sabemos es que ya realizó la denuncia correspondiente”, concluyó el conductor, visiblemente consternado por la situación.

El episodio que atraviesa Garré, próxima a realizar un nuevo show en Buenos Aires con todos sus éxitos además de los temas que serán parte de su nuevo disco, pone en evidencia el crecimiento de los delitos informáticos y la vulnerabilidad a la que pueden estar expuestas las personas y en particular las figuras públicas, aun cuando mantienen un bajo perfil. Mientras tanto, su entorno espera que las autoridades puedan avanzar en la investigación para dar con los responsables y recuperar al menos parte de lo sustraído.

Durante una reciente charla en la que reflexionó sobre su proceso creativo, Garré compartió detalles íntimos y reveladores sobre cómo nacen sus canciones. Lejos de fórmulas o estructuras premeditadas, la compositora describió su vínculo con la inspiración como un proceso profundamente intuitivo y ligado a experiencias sensoriales y emocionales.

“He escrito canciones después de ir al cine. Eso es mágico”, expresó. La artista reveló que el cine representa una de sus mayores fuentes de estímulo creativo. “Voy mucho sola al cine. No me gusta ir con nadie, porque salgo y quedo un rato en la película. Lo mismo me pasa con el teatro”, detalló, al aludir a esa necesidad de permanecer en el universo emocional que le dejan ciertas obras.

Para Garré, la composición no es un ejercicio racional ni estructurado. “La composición es algo bastante misterioso y no quiero que pierda su misterio, así que tampoco lo analizo tanto racionalmente, porque no es un proceso racional. Lo racional es posterior, la parte de quizás corregir un acorde. Pero la composición se da más desde el inconsciente, el inconsciente dicta y uno escribe”, explicó.

Además del cine y el teatro, otras fuentes de inspiración incluyen la lectura —no solo de literatura, sino también de textos filosóficos e ideas— y las conversaciones profundas con amigos. “Se abren un montón de espacios después de algunas charlas. Hay una suerte de co-crear ahí, previo a la canción, porque uno empieza a saber más sobre uno hablando con otro que sabe escuchar y que está en una sintonía similar”, señaló.

Garré también se refirió a los recuerdos y a las imágenes lejanas de la infancia como detonantes creativos. Y frente a quienes le preguntan para quiénes están dirigidas sus canciones, respondió con una cita de Nietzsche: “Este libro es para todos y para ninguno. Porque uno no sabe, no lo puede controlar. Y eso es lo que tiene de lindo y especial”, sostuvo.

Como ejemplo, en una charla con La Capital recordó una experiencia reciente con una de sus propias composiciones: “Hace poco escuché ‘Diablo y alcohol’. Cuando lo escribí, no tenía ni idea de qué estaba escribiendo. Y hace un tiempo lo escuché y le encontré una significación que no había visto antes”.

Sus palabras trazan un mapa sensible del acto de componer, en el que la intuición, la memoria y la experiencia se entrelazan sin certezas, en un espacio donde lo irracional cobra forma a través de la música.

FUENTE: Infobae