Una periodista se "le tiró" a un político y terminó mal

La periodista manifestó: “Me parece brillante”

Con su característico desparpajo, Fernanda Iglesias no solo confesó su atracción, sino que explicó qué fue lo que la sedujo del político: “A mí lo que me gusta es que me parece muy gracioso, me parece brillante. Todas las cosas que hizo en la campaña me parecieron geniales”, dijo la panelista visiblemente entusiasmada por el accionar público de Martín Tetaz.

Aunque no compartieron espacio en Lanata sin filtro debido a que sus pasos por el programa no coincidieron, Iglesias fue clara con lo que más la atrae: “La inteligencia me seduce”.

El like que nunca fue correspondido

Lejos de quedarse con las ganas, la periodista relató cómo tomó una medida concreta para tener una chance con el diputado: “Conozco a su jefa de prensa porque trabajaba conmigo. Le dije que lo encontré en la aplicación a Martín y que le avise que le di like”.

Sin embargo, el intento quedó en la nada. “Esto fue hace tres días y nunca más supe…”, lamentó Iglesias en pleno vivo, dejando en evidencia su desilusión amorosa.

En tono divertido pero sincero, Fernanda también opinó sobre el aspecto físico de Tetaz, quien suele reírse públicamente de su baja estatura: “Si yo lo veo así (como en la foto) y no sé quién es, no le doy like porque no es mi tipo, pero todo el combo...”.

La historia de Fernanda Iglesias y Martín Tetaz mezcla admiración, humor y un toque de decepción que no pasó desapercibido en redes sociales ni en los portales de espectáculos. Una confesión inesperada que, una vez más, confirma que en la televisión todo puede pasar.