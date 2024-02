Una participante se enojó feo con Darío Barassi: "Te pido..."

Todo comenzó cuando Darío Barassi le dijo a la participante: “Sos muy buena jugando, tenés acumuladas 490 lucas, podés dejar de sufrir, salir de esta circunferencia, nos damos un abrazo te vas a tu casa y te vas con un total de 245 lucas. Y si no, podemos jugar un juego final e intentar que, en 2 minutos, respondas bien 10 preguntas. Y, en ese caso, te podés ir casi con un palo, 980 mil pesos”.

El conductor nacido en San Juan le aclaró: “Por un lado, no tengo dudas de que vos podés ganar el juego final, así que si esa es tu decisión yo te banco. Pero, por otro lado, no puedo dejar de decirte que hubo cuatro palabras de un nivel de dificultad medio que no las sacaste, entonces la verdad que el desgaste fue grande, así que tengo muchas dudas”.

Lee más: Imperdible: Darío Barassi se convirtió en... ¡Justin Bieber!

La mujer decidió seguir con el desafío, pero el resultado le fue adverso y perdió todo, haciendo que el animador se sintiera muy mal: “Te pido mil disculpas, pero no me odien, es una cuestión de tecnicismo, perdón. Lu, te pido mil disculpas, pero yo había estado en cero el segundo cuando dijiste ‘recluso’. Ay, Lu, estás odiada, yo estoy odiado, me siento muy mal, de mi parte he tratado de ayudarte en todo lo que pude”.

El mensaje de Darío Barassi generó un gran impacto en las redes sociales y preocupó a mucha gente que comenzó a desconfiar de la imparcialidad del animador, de hecho, varios cibernautas ironizaron sobre el tema usando la misma frase: “Con amigos así, no hacen falta enemigos”.