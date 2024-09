Una ganadora del Martín Fierro fue a buscar el premio descalza

Moda Martín Fierro 2024: los mejores looks de la alfombra azul

image.png

La ganadora después explicó en el streaming de OLGA que ella subió así porque no pensaba que iba a ganar. "Creí que no ganaba y me saqué los zapatos", expresó.

“Veníamos perdiendo todo, entonces me senté y me relajé. Yo estaba descalza y dije ya está, que sea lo que Dios quiera”, dijo en su programa que se da a primera hora en OLGA.

Mirá la explicación de la ganadora del Martín Fierro:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/olgaenvivo/status/1833443645501923580&partner=&hide_thread=false "Creí que no ganaba y me saqué los zapatos"



Luciana Geuna y por qué estaba descalza en los Martín Fierro. pic.twitter.com/Wyq0Hlmn9e — OLGA (@olgaenvivo) September 10, 2024

Lo que dijeron en las redes sobre este momento:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LaCritiok/status/1833362836984098993&partner=&hide_thread=false Luciana Geuna poniendose los zapatos para sacarse foto con el Martin Fierro pic.twitter.com/BtS8pBZNV7 — La Criti (@LaCritiok) September 10, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/1833349040223699026&partner=&hide_thread=false La ganadora al #MartinFierro por Labor Periodística Femenina es LUCIANA GEUNA, por Periodismo Para Todos pic.twitter.com/j2OxlfZaeU — fefe (@fedeebongiorno) September 10, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/_beldbel/status/1833349154367533066&partner=&hide_thread=false A Luciana Geuna la aprendí a querer ahora en Olga porque es otra persona totalmente, es un cago de risa SEMI#martinfierro#paraisofiscal#olgaenvivo — bel. (@_beldbel) September 10, 2024