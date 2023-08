Una ex Gran Hermano confesó su momento más oscuro tras dejar la casa

La joven fue sincera: “Hay algo delicado que nadie sabía que lo voy a contar hoy, llegué a pasar por un momento muy difícil, cuando salí de la casa me cortaba, fue re difícil porque sentía alivio con eso”.

La exparticipante de “Gran Hermano” remarcó: “Tampoco quiero que se preocupen mis padres que lo pueden estar viendo… es una enfermedad, no está bueno, estoy medicada. Lo cuento ahora que estoy mejor. No volví a hacerlo, pero en algún momento llegué a pensar en matarme. Cuento esto porque sé que debe haber muchas personas que están pasando por esto y no es la solución”.

Marcela Tinayre, conductora de “Polémica en el bar”, le preguntó a la joven cómo hará para lidiar con la inmensa presión que significar estar en el ciclo de Marcelo Tinelli.

Coti Romero respondió: “Todo el mundo me dice: ‘Se viene algo muy complicado, tenés que ser fuerte’”.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis.

La persona que atraviesa una crisis personal y piensa que puede poner en riesgo su vida puede llamar y pedir ayuda al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires), (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde todo el país).