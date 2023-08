Una diosa paraguaya conquistó a Marcelo Tinelli: Quién es

Se trata de la presentadora Silvia Viera , del programa “En línea”, que fue a recibirlo cuando Marcelo Tinelli descendía del avión. El animador quedó fascinado con la joven y no dudó en decírselo: “ No te conocía personalmente y perdoná que te mire así ”.

Muy galán, el animador agregó: “Personalmente no nos conocíamos, y personalmente sos mucho más linda que en video”.

La joven solo atinó a decirle, mientras se ponía muy colorada: “¡Sos fantástico!”.

Al ver la situación, Ángel de Brito remarcó: “¡Marcelo la relojeó de arriba abajo!”. Y una de sus panelistas acotó: “¡Y ella fue por todo!”.

Confesiones de invierno

Marcelo Tinelli aceptó hablar de su vida como animador y confesó: “En los grandes fracasos de la vida, creo que esos son los momentos para seguir intentando. Yo se lo digo a mis hijos y se lo digo a Leo Messi también”.

El animador remarcó: “Me dicen: todo lo que tocás es oro, Rey Midas, yo les digo: ¡No, pará, hice 200 programas que me fue mal y alguno me fue bien y voy a seguir intentando porque mi vida pasa por acá, por los medios de comunicación! Se lo digo siempre a mis hijos. ¡Yo amo esto!”.

Y citó un dato histórico: “Me acuerdo que en el 90 estábamos haciendo 1.8 puntos de rating y Carlín Calvo con ‘Amigos son los amigos’, hacía 50 puntos, Arturo Puig con ‘¡Grande, Pá!’, hacía 60 puntos de rating. Y yo le dije a Gustavo Yankelevich que no sabía si tenía que seguir intentando, y Gustavo fue una de las personas que creyó más en mí que yo mismo”.

¿Cuándo vuelve el “Bailando por un sueño”?

Marcelo no dudó en asegurar: "El ‘Bailando’ va a salir a fines de agosto, van a haber muchos famosos y también gente nueva, desconocidos".

El conductor expresó el secreto para tener éxito con el público: "A mí me pasa a veces que alguno que está al costado me gustó más que el que está bailando. Y aparece, y me gusta darle esa oportunidad: esa persona no tenía ni idea y vos le estás cambiando la vida”.