Una ex de Luis Miguel rompió el contrato de confidencialidad y reveló grandes secretos del cantante

A un día de que Luis Miguel regrese a los escenarios con su gira de conciertos en la Movistar Arena de Buenos Aires, la también ex modelo argentina Andrea Estévez recordó el romance que mantuvo con El Sol.

A pesar de que Luismi es muy reservado con su vida privada y hace algún tiempo trascendió que le imponía un contrato de confidencialidad a sus parejas en turno, Andrea relató en una entrevista con el programa De primera mano cómo eran sus salidas con el cantante, a quien habría conocido en 2011.

Ahora que Luis Miguel mantiene una relación de pareja, de forma muy pública, con la diseñadora de modas española, Paloma Cuevas, cabría preguntarse si el cantante de 53 años habría aplicado con ella el acuerdo de confidencialidad que, supuestamente, obligaba a aceptar a otras mujeres con las que se relacionó en el pasado.

Esto, luego de que la ex modelo argentina Andrea Estévez reveló detalles de la relación que sostuvo con Luis Miguel, a pesar de que en su momento negó que entre ellos hubiera existido algo.

"El mecanismo era que yo llegaba al hotel, subía a su camioneta y nos íbamos a cenar. Era algo muy loco, muy increíble. Yo negué todo porque era todo muy reciente. Porque era todo muy mágico, muy increíble y también por respeto", aseguró Andrea sobre sus citas con el cantante al programa televisivo.

Andrea Estevez explicó que, aunque la prensa descubrió que en ese momento su camioneta aparecía afuera de los conciertos del intérprete de Tengo todo excepto a ti y La incondicional, ella negaba todo porque su vínculo con Luis Miguel era reciente.

Con esta explicación, la ex modelo desecharía la posibilidad de que existiera de un documento que le prohibiera hablar del tema.

“No teníamos un acuerdo de nada. No había un compromiso alguno para con el otro. Pero sí, cuando estaba conmigo, estaba conmigo”, explicó la ex modelo.

Tras confesar que nunca tuvo una relación directa con Luis Miguel, pues era el mánager del cantante quien se comunicaba con ella para sus encuentros con el artista, Andrea contó que compró un BlackBerry con línea para que Luismi se comunicara con ella.

“Le dije: ‘En este teléfono el único número que está agendado, es el mío. Si en algún momento quieres tener algún tipo de contacto conmigo, volvernos a ver o lo que quieras, acá tenemos mi número’. Se sorprendió y se empezó a reír porque no podía entender la situación”, aseguró.

Finalmente, Andrea Estévez dijo que viajó a los Estados Unidos en distintas ocasiones para reencontrarse con Luis Miguel, y que algunas veces se quedó en su casa durante la relación que mantuvieron por año y medio, luego de haberse conocido en 2011. Algunos reportes indican que fue durante un concierto que el cantante mexicano dio en Argentina, aunque también existen versiones que indican que se conocieron en Acapulco, ya que Andrea trabajó en México durante algunos meses por aquella época.