Una artista Drag Queen sanjuanina la rompió en la TV nacional

“Agradezco a todas las personas que me ayudaron y a las que no también... gracias a @bienvenidosabordo_ok por la oportunidad y a @holasoylaurita por la buena onda... ojalá algún día se repita... NENA UNA DRAGA DE PROVINCIA EN LA TELEEEE!!!!!” “Agradezco a todas las personas que me ayudaron y a las que no también... gracias a @bienvenidosabordo_ok por la oportunidad y a @holasoylaurita por la buena onda... ojalá algún día se repita... NENA UNA DRAGA DE PROVINCIA EN LA TELEEEE!!!!!”

En los videos de la publicación se puede observar un despliegue impactante apenas cruza la puerta. Mucho show, mucha elegancia, precisión y detalle, nada menos para una representación de la cultura Drag provincial ante uno de los programas de entretenimiento con más audiencia de la TV actual.

“Que fantástica experiencia fue estar en la Nacional ¡La verdad que uno de los momentos más fuertes que me tocó vivir en esta loca carrera dragqueenezca!!!!”

Luego de su interpretación pudo mostrar con gran elocuencia sus detalles en un primer plano “tirando rostro” para denotar la alta calidad de su diseño de make up ante sus competidoras, enloqueciendo así al jurado, a la presentadora y a toda la audiencia.

Cabe destacar que Luxurius es una de las Drag Queens provinciales más prestigiosas en la actualidad, con una carrera repleta de logros, concursos, exposiciones y demás donde sabe mostrar todo su talento sin escatimar.