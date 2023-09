Un sanjuanino mostró en Got Talent Argentina su particular habilidad: ¿pasó la ronda?

El sanjuanino Ramiro Soler Pérez se presentó en Got Talent Argentina y fue aplaudido por el jurado.

Anoche, un sanjuanino llegó hasta el escenario de Got Talent Argentina (Telefe) para sorprender al jurado. Ramiro Soler Pérez se presentó con un set de percusión reciclable que maravilló tanto al público como al jurado.

"Yo soy baterista y percusionista, esto me ayuda a vivir de la música que siempre fue mi sueño", reveló el joven, que actualmente vive en Córdoba y se presenta su música en el Paseo Güemes, antes de sumar un balde plástico, botellas de vidrio, latas y una pava de acero, como parte de sus instrumentos.

Ramiro Soler - Percusionista | Audiciones | Got Talent Argentina 2023

Luego de su interpretación, Flor Peña expresó: "Me pareció muy creativo y distinto. Entré en tu viaje, me parece hermoso e inspirador que nos estés contando que a final de cuentas es cuestión de creer en uno, creérsela. Te felicito".

"Ramiro, sos un artista. Conecté con vos, con lo que estabas haciendo que era mucha magia. Está genial que puedas conectar con nosotros, con los que están en su casa y que puedas dar el mensaje de que podés vivir de esto porque vos te lo propusiste", opinó Emir Abdul.

La Joaqui, por su parte, quiso saber el motivo de la elección de hacer música con elementos reciclados. "Bateristas hay dos millones. Me encantaría ser baterista en una superbanda y no tocar más en la calle, que también tiene sus miles de cosas. Pero respeto a la calle al igual que a un escenario, para mí es lo mismo. Con la batería no podía vivir cómodamente y con esto sí, así que le di para adelante", admitió Ramiro.

"Quiero destacar tu nobleza. No estoy seguro de que hayas venido a mostrar un talento, eso lo tenés claro y sos un percusionista espectacular. Creo que viniste a dar un mensaje de superación y de encontrar la oportunidad, pero sobre todo de creatividad, de ser noble con lo que hacés y lo que hoy te está dando vida", resaltó Abel Pintos.

Al final, todos los integrantes del jurado votaron a favor de Ramiro para que pase a la siguiente etapa del programa.