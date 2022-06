Un famoso galán se fue de una pizzería sin pagar y esta fue su excusa

“Fue en una famosa pizzería de Palermo. Él llegó con tres chiquitos. Entraron, se sentaron y ya todo era raro en la mesa. Porque se levantaban, los chicos iban al baño, él salía a fumar y volvía a entrar”, contó la periodista Paula Varela en Socios del Espectáculo.

valenzuela y sus hijos .jpg Gonzalo Valenzuela y sus dos hijos pequeños.

Más tarde, Gonzalo Valenzuela fue abordado por un móvil de Intrusos y, lejos de enojarse, el ex de Juanita Viale reconoció que se había ido del lugar sin pagar la pizza.

“Me fui, no pagué, es verdad. Pero fue sin querer, no hubo ninguna estrategia. Yo voy a ese lugar desde hace muchos años, al dueño lo conozco, es familia de mi ex. Ese día mis niños estaban revoltosos. Dijeron que eran tres y yo tengo dos, pero cuando se portan realmente mal yo veo a cinco”, bromeó Valenzuela que se tomó con mucha calma la anécdota.

gonzalo valenzuela 2.jpg Al actor lo acusaron de irse sin pagar.

Según explicó, más tarde pudo volver al negocio y pagó la pizza que se había comido con sus niños. "Me alegro que lo hayan dicho porque pude volver y pagar, la deuda está saldada", cerró entre risas.