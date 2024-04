Un famoso estilista tiró munición gruesa contra Florencia Peña: "Es socia de la corrupción"

Este sábado, el famoso estilista Roberto Piazza pasó por "El run run del espectáculo" y habló del futuro de "La jaula de la moda", su trabajo contra el abuso infantil e, inesperadamente, Florencia Peña . El estilista no tiene una buena opinión de la protagonista de "Casados con hijos", y no tuvo problemas en compartirla al aire de Crónica.

Frente al claro disgusto del estilista con la actriz, los conductores le preguntaron por qué la detesta: "Primero por cuestiones políticas, pero más allá de eso la gente que se ríe todo el día, miente. Y aparte tuvo un muy mal trato con mi gente cuando la he vestido. Y ante todo no me toques una modista ni una asistente porque te mato. No me gusta su pensamiento", resumió.

Pecoraro quiso entonces extender una rama de olivo, preguntando al mediático si valía la pena enemistarse con alguien por sus visiones políticas. La respuesta de Piazza fue categórica: "Ante la hipocresía y la falsedad, y la sociedad de la corrupción, sí. Y yo considero que Florencia Peña, ¿es Peña, sí?, es socia de la corrupción".

"Toda persona que estuvo metida en el kirchnerismo y fue comprada y vendida es socia de la corrupción. ¿Cuántas entradas tuvo en la Casa Rosada cuando estaban Cristina y Néstor?", señaló además el estilista.

Sorprendidos, los conductores del "run run" comentaron que ellos siempre recibieron un trato cordial de la actriz, a lo que Piazza respondió: "Con ustedes más vale, si ustedes son prensa. Yo soy distinto, yo no soy un hipócrita". Cuando Pecoraro le preguntó llanamente si Flor Peña era una hipócrita, Piazza no dudó: "Sí".

Fuente: Crónica