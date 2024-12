"Un dolor tremendo": Lizy Tagliani decidió contar lo que sucede con Tati, su hijo adoptivo

Tagliani agregó: “Estaba convencida de que, así como el medio me abrió las puertas de manera extraordinaria, nos iban a respetar y cuidar; y lo hacen”.

En ese punto, la artista recordó sus desafortunadas palabras contra Camila Homs en el programa de Susana Giménez: “Incluso si llego a tener un incidente como el del otro día, sólo yo me haré cargo. Nada de mi vida privada puede estar en peligro”.

Qué pasó entre Cami Homs y Lizy Tagliani

La humorista trató de “gato” a la modelo, lo que provocó un tremendo escándalo mediático. Al ser consultada sobre el tema, la joven expresó: “Todos conocemos cómo es Lizy. Tiene un humor negro, un humor medio ácido. Se recontrapasó, sí, no lo voy a avalar, por supuesto. Jamás en la vida avalaría algo así, pero creo que la prensa genera más el odio al público de lo que realmente fue”.

Camila agregó: “En el momento no lo escuché, pero para nada. Y me despierto al otro día, yo tipo salí de ahí festejando, me vine al camarín con mi novio, estábamos disfrutando y al otro día, no les explico el nivel del bombardeo que tuve”.

La modelo remarcó: “Me llegaron sus disculpas. Pero era prender la tele y en cualquier programa estaba Lizy hablando, pidiendo disculpas, diciendo ‘no, lo que me confundí’. Está bien, te confundiste. Estoy segura que no lo hizo para lastimarme, estoy segura que no lo hizo con intención de odio. Así que nada, por mi parte ya lo dije, no me ofendí”.