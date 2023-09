Un concierto de película en San Juan, que nació de un director que unió sus dos pasiones

Canciones de pelicula

Lo que no muchos sabían era su afición por el cine. “Yo he sido un amante del cine. Cuando era niño, vivía a dos cuadras del colegio Don Bosco, donde los domingos pasaban tres películas desde las 14 y yo iba con mis hermanas. Pero todo se hizo más fuerte durante mi adolescencia. En esa época era sagrado, los domingos terminábamos de almorzar y nos íbamos al cine con mi papá. En realidad era la excusa para salir juntos, aprovechábamos para compartir el momento y después, nos íbamos a tomar un café y charlábamos”, confía el director.

El gusto por el cine lo llevó además a avanzar en el ámbito y a finales de los ’80, con un socio, José inauguró un videoclub. “Sólo había 5 en San Juan en ese momento, pero a nosotros no nos fue tan bien económicamente, porque comprábamos las películas que más nos gustaban, no las que más pedían. Y, con la excusa de hacer recomendaciones a los clientes, pasábamos horas viendo películas. A eso se sumó el final del gobierno de Alfonsín, con la hiperinflación, y no había forma de mantenerlo. Pero el cine ha sido un gusto de toda mi vida”, relata Petracchini.

Eso fue lo que llevó a crear este nuevo proyecto. “Charlando un poco mi ayudante, Adolfo Robles, el año pasado pudimos dar forma a esta propuesta. Buscamos muchísimos temas, teníamos más de 40 e hicimos los arreglos para interpretarlos con el coro y luego redujimos la selección”, sostiene.

De ese modo, el director y el grupo de 35 coristas, interpretará temas de películas como el Mago de Oz, Mary Poppins, Fiebre de sábado por la noche, Cinema paradiso, La pantera rosa, Gladiador y hasta el Bella Cao de la serie La casa de papel.

“Va a ser una presentación muy entretenida porque el coro va a hacer las interpretaciones acompañado por instrumentos, vamos a realizar coreografías, proyecciones en pantallas y algunas sorpresas”, adelanta el maestro sobre la presentación.

Y ya planea una continuación para el futuro: “Vamos a hacer 11 temas y alguna sorpresita en esta oportunidad, así que quedaron muchos arreglos preparados. Veremos si el año que viene podemos hacer un nuevo concierto”, adelantó Petracchini.

Quienes quieran asistir al show, que se ofrecerá este jueves 14 de septiembre desde las 22, ya pueden sacar sus entradas en boleterías del Auditorio. Se trata de un bono de contribución de $2.000, con el que el coro busca juntar fondos para participar en un concurso en 2024, en Francia.