Un compañero de Enzo Fernández en la Scaloneta habría intentado conquistar a Valentina Cervantes

“La información que yo tengo es que Enzo Fernández sale desesperadamente a la reconquista de su esposa porque a él le llegó que hay un compañero suyo, campeón del mundo, humeando la zona”, dijo el periodista Daniel Fava.

“A los jugadores de fútbol no les gusta esto que su esposa, ex esposa y demás se involucre o sigue involucrada al mundo del fútbol. No les gusta”, continuo narrando el periodista.

“Hoy la señorita o la señora Cervantes está más mona que nunca. Ella ha incorporado desde su separación como un sex-appeal, una energía”, opinaron los panelistas luego de afirmar que Enzo volvió con ella porque un compañero estaba “merodeando la zona”.