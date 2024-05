Un cambio en el reglamento de Gran Hermano que afectará la economía de los jugadores: de qué se trata

“En vista de que estamos en las últimas instancias del programa las sanciones serán económicas y se verán reflejadas en una disminución del premio final”, comenzó diciendo la voz de Big Brother. Ante el anuncio, los hermanitos no tardaron en demostrar su sorpresa por la situación y se mantuvieron en silencio escuchando el comunicado oficial: “Quedan debidamente notificados para que todos cuiden sus acciones dentro de mi casa en lo que queda del certamen”.

En tanto, Juliana “Furia” Scaglione, fue la primera que rompió el silencio y reveló una duda que tenia: “Quiero preguntar si se puede especificar más qué es lo que no se puede hacer”, dijo y enumeró diferentes situaciones como hablar sin el micrófono, agravios, romper elementos de la casa y hacer complot.

“Si ustedes hacen algo que está fuera del reglamento la sanción será económica”, le contestaron por lo que, finalmente los participantes ya fueron notificados de esta nueva medida y a partir de ahora deberán tener más cuidado con lo que sucede dentro del reality en la instancia final.

Los ocho participantes que compiten por el premio millonario

Así la cosa, tras el repechaje, los nuevos ingresos que hubo en más de una oportunidad, las participaciones especiales y demás, solo quedan ocho concursantes en juego quienes pelean por el premio mayor: Emmanuel, Juliana, Bautista, Nicolás, Martín, Darío, Florencia y Virginia son los que aún continúan en el reality, y pelean por el premio mayor.

Incluso, este miércoles se vivió una nueva gala de nominación para que el próximo domingo sean siete en competencia y así sucesivamente hasta llegar a tres de cara a la gran final que será a mediados de julio. Tras la despedida de Delfina, la hija de Virginia que días atrás se ganó una casa y dejó a su madre como líder de la casa, no sin antes dejarle votos a Nicolás y Bautista, comenzó la rueda de nominación semanal convencional.

Primero fue el turno de Furia, quien ingresó con gesto serio y de hartazgo. “Voy a votar por estrategia, voy a votar a dos originales, así entramos todos los fuertes. Considero que el trabajo de la líder va a ser meter algún nuevo. Así que mis dos votos son para Emmanuel y uno para Martín. Considero que va a quedar en placa, espero que entremos cinco o seis”, comenzó diciendo para adelantar su estrategia.

Furia, además de votar aprovechó su ida al confesionario, contó cómo se siente y resaltó la dura situación en la que se encuentra: “Así como yo jugué con un grupo de cuatro mujeres, hoy me quedé sola adentro de la casa. Mi juego es único, soy muy pasional, una persona estratega, soy furiosa y por eso soy sancionada. Vamos a ver si tengo la posibilidad de seguir más adelante. Estoy jugando sola, me siento muy presionada dentro de la casa, como si tuviera el poder de algo. No tengo posibilidad de tener información del afuera como tienen varios acá, por eso me encuentro perdida”.

Por su parte, Emmanuel votó a Bautista y Nicolás. Darío a Nicolás y Bautista. El uruguayo nominó a Darío y al peluquero. El Chino apuntó contra Darío y Florencia. Nicolás a Emmanuel y Darío. Y por último, Florencia le dio sus votos a Bautista y Martín. Cabe recordar que Furia continúa en placa tras su sanción semanas atrás y que Zoe, en su salida de la casa, le dejó dos votos al Chino.

De esta manera, la votación final quedó con seis jugadores en placa: Furia, Bautista (9), Nicolás (7), Darío (5), Emmanuel (5), Martín (5). Florencia recibió únicamente un voto, sin embargo eso no la pone a salvo de la siguiente gala de eliminación. En ese sentido, al final del programa, Santiago del Moro se comunicó con los jugadores y les informó la situación: “Juli ya está nominada, Florencia no estás nominada, el resto de la casa, toda en placa. Virginia, vos mañana deberás subir a alguien”. La situación obliga a Virginia a subir a Florencia a placa, razón por la cual, al enterarse la joven dijo: “Nunca no estoy nominada”.

FUENTE: Infobae