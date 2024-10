Tristeza por el fallecimiento de un histórico personaje de ShowMatch: la sentida despedida de Marcelo Tinelli

En las últimas horas, el conductor publicó un sentido mensaje para expresar su dolor por la muerte de uno de estos fanáticos más históricos. Se trata de Antonio Tonino De Laurentis , un incondicional en cada programa que supo llegar al corazón del conductor y los espectadores gracias a su look inspirado en el cantante de Los Sultanes, una reconocida banda de cumbia.

El lunes por la noche Tinelli se enteró de la triste noticia del fallecimiento de Tonino, quien durante 30 años fue parte de la tribuna: “Te voy a extrañar mucho querido Tonino”, comenzaron sus palabras al pie de una imagen junto al hombre. “Cuando comience el programa el año que viene, habrá un lugar vacío, difícil de llenar. Volá alto amigo”, cerró el gerente de contenido de América TV, quien el año que viene ya anunció que celebrará los veinte años del primer Bailando.

De Laurentis llegó al programa de Marcelo por medio de un amigo en común, Toti Ciliberto, humorista que fue parte de Videomatch, y desde ese momento fue a cada uno de los programas. “Te vamos a extrañar mucho Tonino. Gran compañero del programa”, respondió el Mago sin Dientes, una figura asidua en el piso del Bailando.

image.png El emotivo mensaje de Marcelo Tinelli por la muerte de Antonio “Tonino” De Laurentis (Foto: Instagram)

En una entrevista, De Laurentis reveló el origen de su look: “Empecé como el doble de Los Sultanes porque un amigo me dijo que había un cantante que era igual a mí. Y cuando lo vi, pensé lo mismo. Así empecé como Los Sultanes, a veces hacía presencias en los boliches y mucha gente se sacaba fotos conmigo”, señaló De Laurentis. Si bien siempre se mostró feliz de ser parte del show, hubo una época en la que no tenía permitido el ingreso al estudio y detalló cómo sufrió ese momento.

“Un día estaba en el programa y viene mi amigo de seguridad y me dice ´te tenés que ir´. Yo pensé que era una joda y le pregunté por qué, entonces este lo llama a Carminati. Estuve tres meses sin poder entrar porque decían que yo andaba diciendo que trabajaba en Tinelli y nada que ver, esos tres meses sufrí como loco”, dijo sobre el tiempo que estuvo alejado de su gran pasión.

Hace algunas semanas Marcelo usó sus redes sociales para anunciar que en el año 2025 regresará el icónico programa a la pantalla de América para marcar el 20 aniversario. Tinelli comentó: “El año que viene (2025) El Bailando cumple 20 años. Estamos trabajando para tirar la casa por la ventana” de esa manera invitó a sus seguidores a estar atentos a las novedades y celebraciones que acompañarán el aniversario del certamen de baile más popular del país y que se impuso en la televisión argentina, también aseguró que tiene planeado hacer un “súpershow” para marcar este gran aniversario.

Teniendo en cuenta la historia del programa, los grandes espectáculos que armaron para las aperturas, que fueron desde Mora Godoy bailando en el Obelisco a Pampita embarazada bailando pole dance. Durante sus 20 años, el concurso de baile mutó, años en los que había poco tiempo para mostrar su talento en la pista debido a las extensas conversaciones previas, años llenos de peleas, que dieron lugar a frases icónicas y momentos divertidos. Ahora, a ese despliegue que marcó una época, le faltará una de sus caras más conocidas.

