Tremenda declaración de la China Suárez a Rusherking: "Me enamoré porque..."

"Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos", comienza diciendo el posteo. Y continúa: "Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien".

Ese es el posteo que se viralizó, super tierno: