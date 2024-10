Tiempo de cocinar La receta fácil para hacer la torta tres leches de Bake Off Famosos

La conductora de Bake Off Famosos lo visitó en su casa ubicada en el Barrio Don Joaquín, de la Zona Sur de la provincia de Buenos Aires. Según informó, Noticias Argentinas, la famosa entró al barrio privado a las 22 horas en un auto Mercedes Benz G500.

Ella llegó sola y L-Gante se encontraba celebrando junto a un grupo de amigos. El músico publicó dos videos en sus historias de Instagram donde se lo puede ver bailando con Wanda, junto a un emoji de un corazón.

Su vínculo había comenzado en 2022 cuando Wanda se acercó a la música, con el mismo equipo que L-Gante, y se encontraba separada de su marido, Mauro Icardi, luego de que la había engañado con Eugenia “La China” Suárez.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1851288653323960713&partner=&hide_thread=false Tras su sentencia, L-Gante festejó con Wanda Nara: qué hicieron pic.twitter.com/AYQo566SlF — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 29, 2024

Qué pasó con Wanda Nara y Mauro Icardi

En las últimas semanas Wanda visitó a Susana Giménez y dio un mensaje confuso sobre su vínculo con Icardi y otra vez la negativa al supuesto affaire con L-Gante. “Yo supongo que Mauro me ama y pienso que vamos a ser siempre familia, pero la verdad es que es muy complicado”, dijo.

El siguiente fin de semana estuvo L-Gante en el programa de Susana y coincidía con la visita de Icardi al país, quien mostró en redes sociales que estaba compartiendo la casa con Wanda. Publicó varias fotos abrazando al mismo perrito que su ex llevó al programa de Susana y hasta le sacó fotos mientras ella dormía.

“Pasaron muchas cosas. Pasa que está Icardi en la casa, qué te va a decir. Mirá si dice algo y después vuelve a la casa y está el marido”, dijo el músico.

Sus declaraciones enojaron a Wanda y escribió en sus historias de instagram: “Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Cuando habla el despechado, la verdad se calla. Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema”.

El cantante le respondió y por primera vez confirmó que habían tenido un vínculo: “Mirá, te lo digo para que me dejen de romper las pelot... siempre. Sí, es obvio, pero ya está. Lo que se imaginaron alguna vez, sucedió”.

Wanda lo desmintió ese mismo día, alegando que no es una mujer que tenga sexo ocasional. “Me siento responsable de salir a aclarar, porque dicen ‘el mejor sexo de su vida’. Nunca tuvimos sexo. Eso no es verdad”, aseguró.

Y aclaró: "Es mentira que fue el mejor sexo de mi vida".