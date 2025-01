Tras la baja de Cacho Deicas, Los Palmeras presentó a su nuevo cantante

“Hace cuatro años que estoy en la banda, tal vez mucha gente no lo sabe. Fue un llamado de Marcos ( Camino , acordeonista e ideólogo de Los Palmeras) y Cacho, después de la pandemia, cuando todo se empezó a reactivar, a reabrir, con el que me convocaron para ser parte de la banda. Y obviamente, lo recibió contentísimo y dijimos que sí enseguida”, dijo López en diálogo con TN. “ Hoy me toca ocupar un lugar más importante en la banda, obviamente por el tema de salud que tuvo Cacho, un problema personal muy delicado . Estamos muy contentos y agradecidos de que ya está mejor, está en su casa, al cuidado de su familia”, agregó.

image.png

“Fue un compromiso más que importante tanto para mi como para toda la banda. Hay que seguir trabajando porque hay compromisos, obviamente avalados por Cacho y toda la empresa de Los Palmeras. Pero él, obviamente, tiene su lugar. Es el de él, es la voz líder, la voz cantante, la imagen de la banda. Tiene una recuperación bastante larga y esperemos que lo haga cuanto antes”, comentó respecto a la tarea que está asumiendo.

López evitó cualquier tipo de declaración polémica y de confrontar con Deicas cuando los periodistas le preguntaron por los sospechosos movimientos del cantante en las redes sociales, al dejar de seguir a Los Palmeras en Instagram. “Todo eso lo vimos a través de las redes y demás, pero eso no cuenta para mi. Yo simplemente estoy tratando de defender el lugar de la mejor manera y no meterme tanto en las internas que genera la gente”, respondió de manera elusiva.

Por otra parte dice que aun no tuvo la posibilidad de hablar con Cacho. “Seguramente ya se va a dar la oportunidad, yo trato de no molestarlo. Sé que está en una situación complicada en lo personal. De por sí, yo nunca lo molesto. Él a veces me manda un mensaje o me llama por algún motivo, y yo lo atiendo. Pero no estamos muy comunicados todo el tiempo”, dijo.

“Cacho, por el momento, no está en el grupo de WhatsApp de Los Palmeras, por una cuestión de cuidado de la empresa. Cuando todo se empezó a reactivar, se tomó la decisión de que por ahí no esté tanto en contacto con nosotros. Más que nada para cuidarlo y resguardarlo a él. Por ahí muchas cosas se malinterpretan y la gente saca sus conclusiones y va diciendo cosas que, la verdad, no son. Pero te vuelvo a repetir: yo trato de no meterme en esa interna, trato de disfrutar el momento, de hacerlo lo mejor que puedo para el grupo. Y obviamente esperarlo ansioso a Cacho para que vuelva”, agregó.

“Cacho es una eminencia para la banda. Yo estoy muy contento y muy feliz que Marcos me tuvo en cuenta para ocupar este lugar, algo que estamos haciendo junto a todos los compañeros con mucho respeto, con mucha responsabilidad. A lo largo de los años hemos aprendido muchas cosas al lado de estas eminencias de la cumbia. Yo, contentísimo de seguir compartiendo con él”, dijo López.

“Yo tengo 37 años y por ahí mucha gente... Yo veo los comentarios en las redes y yo tomo lo positivo de eso. Siempre hay una crítica constructiva para las cosas. Por ahí muchos hablan de reemplazo y yo siempre digo: ’Cacho es irremplazable, es una institución para la cumbia santafesina’. Yo no me puedo poner a la altura de una eminencia para reemplazar. Lo que simplemente hago es ocupar un lugar de un compañero de trabajo que está pasando un momento complicado. Y nosotros como grupo, como familia, tratamos de apoyarlo”, cerró el músico.