¿Tini Stoessel le dedicó su última canción a Sebastián Yatra?

El tema continúa con Tini diciendo "y ya no duermes porque en otra me buscaste, pero no vas a encontrarme". Justamente los fans hicieron un video que se viralizó en Tik Tok donde comparan frases que tienen canciones de Yatra, y una de ellas dice: "para olvidarte quedé con alguien y fue peor" o "me comí a todo el mundo y ni así te olvidé".

Otra de la frases que llamaron la atención de los fans y que integran el tema "El último beso" es cuando Stoessel canta "me tocó a mí ser la perra porque vos fuiste el cobarde", mientras que Sebastián en sus canciones expresa: "Se me hizo tarde, ese es el precio de ser cobarde".

TINI, Tiago PZK - El Último Beso (Official Video)

Sin embargo Tini está muy bien con Rodrigo de Paul. En tanto que Sebastián Yatra disfruta su soltería, como mostró cuando dio sus shows en Buenos Aires. Pese a que la pareja terminó, dicen en el mundo del espectáculo que Tini y Yatra siguieron teniendo una buena relación pese a las suposiciones o rumores de que no era así.