Telefe de luto: murió una de sus figuras más queridas

Miguel Varoni, muy amigo de la artista, contó que Sandra optó por no someterse a quimioterapia debido a su filosofía de vida, que estaba conectada con la naturaleza y la cultura hippie. “Ella vivió siempre a su manera (...). Nada más lejano a la doctora Paula que Sandra Reyes, y nunca, en tres años, me dijo: ‘Es que no estoy de acuerdo con la doctora Paula (...). Nunca juzgo’”.

El actor también recordó el reencuentro con Reyes durante la grabación de la secuela de “Pedro, el escamoso”, describiéndolo como un momento especial y emotivo: “Todo el mundo estaba esperando que nos volviéramos a ver, fue muy lindo verla, el abrazo (...). Fue muy especial volverla a ver, volver a trabajar con ella”.

Curiosamente, en la secuela de la telenovela, el personaje de la doctora Paula también enfrenta un cáncer, lo que llevó a una conmovedora escena de despedida. Varoni aclaró que esta coincidencia fue casual, ya que las escenas se grabaron antes de que Sandra conociera su situación médica.

“Yo ya estuve en este planeta, Pedro, y voy a volver, no pierdo nada en creer eso, y si llega a ser cierto, yo voy a volver y lo voy a buscar”, dice el personaje de Reyes en la telenovela.

Una carrera admirable y estrella de Telefe



Nacida en Bogotá, Sandra Reyes se convirtió en una de las actrices más queridas de Colombia gracias a su trabajo en producciones tan exitosas como “La mujer del presidente”, “El cartel de los sapos” y “Tres milagros”.

Recientemente, la artista participó en la serie “Rigo”, basada en la vida del ciclista Rigoberto Urán, donde encarnó a la madre del deportista. Su interpretación asombró al propio atleta, que le agradeció públicamente su trabajo: “Gracias por representarme y por tu cariño infinito. Siempre estarás en nuestras mentes”.

Entre sus reconocimientos, Sandra recibió el Premio TVyNovelas a Mejor Actriz Protagónica de Serie en 1998.