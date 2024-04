Telefe despidió a 150 empleados, incluyendo figuras históricas de su plantel: qué pasará con "Gran Hermano"

Un cibernauta hizo un comentario a la publicación que sintetiza muy bien lo ocurrido y explica cómo quedará la programación a partir de ahora, una combinación de reality shows y telenovelas turcas: “Horrible. El canal dijo: ‘ Nos va bien en producir realities y comprar ficciones extranjeras , no nos vamos a arriesgar más’. ‘Pequeña Victoria’ fue la última ficción que se emitió exclusivamente en TV en 2019. Supongo que era de esperarse. El principio del fin de la TV ”.

Ángel de Brito dio más información al respecto, dejando en claro que, por un largo tiempo, no habrá más series nacionales en la pequeña pantalla de nuestro país: “Con el cierre del departamento de ficción de Telefe, se despide la ficción de los canales de aire. Polka no tiene proyectos para las dos próximas temporadas. El 9 y América TV no producen ni coproducen hace años. Y la TV pública dejó de hacerlo con el cambio de gobierno”.

Marina Calabró ya había hablado, días atrás, en “Lanata sin filtro” (Radio Mitre), de la crisis que vive Telefe y llevó a sus dueños a poner el canal en venta al mejor postor: “A Paramount le importa un pomo lo que pasa en Argentina con Telefe y prefiere venderlo. De hecho, hay novedades en relación a la venta de Telefe y estamos en condiciones de confirmar que la corporación Paramount abrió formalmente la posibilidad de recibir ofertas. La operación contempla el combo Chilevisión – Telefe. Sí hay propuestas por los medios por separado. Por ahora la compañía no está convencida en desdoblar el negocio, prefiere la venta en combo”.

Según los números que se conocieron, Paramount estaría pidiendo 10 millones de dólares por Chilevisión y 30 millones de dólares por Telefe, pero por el momento nadie quiso afrontar esos números y ambos canales siguen en venta.