Tamara Pettinato volvió a trabajar en medio del escándalo y apuntó contra Alberto Fernández

Después de permanecer resguardada en su hogar y no hacer más que una declaración mediante un posteo en Instagram , Tamara Pettinato volvió a aparecer en público en el streaming en el que trabaja, Final Feliz, y volvió a defenderse de los duros comentarios en su contra por el video en la que se la ve en una extraña situación junto al expresidente Alberto Fernández. "Hay un solo villano en esta historia y no soy yo” .

Se supo Tamara Pettinato rompió el silencio y habló sobre el video con Alberto Fernández: "Me están usando"

“No tengo por qué esconderme, me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional. Es un video que no estaba en mi teléfono, que lo tenía una sola persona, aunque después me enteré de que eran dos”, comenzó Tamara, en sus dichos, al explicar por qué se mantuvo alejada de los medios de comunicación durante varios días, en medio del escándalo que involucra su nombre y apellido.