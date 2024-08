Una compañera de Bendita de Tamara Pettinato destrozó a Fabiola Yañez y confesó que volvería a votar a Alberto Fernández

Alberto Fernández quedó envuelto en un gran escándalo al ser acusado de violencia de género por Fabiola Yáñez, su ex pareja, y la aparición de dos videos donde se lo puede ver muy cariñoso con Tamara Pettinato. Any Ventura, histórica panelista de “Bendita TV”, habló con “Socios del espectáculo” y dio detalles desconocidos sobre el ex mandatario: “Se le conocen muchas mujeres. Había un casting de Primera Dama. Yo siento, y lo digo con respeto, que Fabiola llegó a donde está de casualidad. Había otras mujeres, famosas y no, que podrían haber sido Primeras Damas”.