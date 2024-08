Revelan un video casero de Alberto Fernández con una famosa, en el despacho presidencial: "Te amo"

El periodista Eduardo Feinmann, en la señal de noticias de La Nación, publicó un video en donde se lo ve al ex presidente Alberto Fernández en su despacho de la Casa Rosada con Tamara Pettinato, la hija del ex saxofonista de Sumo, Roberto Pettinato.

Según lo que comentaron en el envío periodístico, este video podría ser la causa de una o más peleas del ex presidente con Fabiola Yáñez, su ex pareja, que lo acusó de violencia de género.

El video habría sido grabado con el teléfono de Fernández. La madre de su ex esposa lo habría visto luego de tomarlo para que su nietito, el hijo de Alberto y Fabiola, se entretenga.

En las imágenes se ve a la modelo y conductora bebiendo cerveza, cerca de alcoholizarse, según señala el mismo Fernández, brindando con él porque se estaba "cortando nuestra relación de amistad de tantos años".

Tras unas bromas, el ex presidente le pidió que le diga algo lindo, a lo que ella respondió que lo quiere, que era una buena persona, y que ya no lo votaría. El video termina con un "te amo" de cada uno.

Las primeras presunciones dan cuenta de que las imágenes podrían haber sido grabadas durante la pandemia, y que la visita de Pettinato, que en su programa de radio reconoció hace tiempo su amistad con Alberto Fernández, no está registrada en el libro oficial de la Casa Rosada, en el que se da cuenta de las personas que ingresan a la sede del gobierno nacional.

Aseguraron desde La Nación que este es sólo uno de los videos e imágenes que horrorizaron a la suegra y a la ex pareja del ex presidente, por lo que no es de extrañar que aparezcan más revelaciones.